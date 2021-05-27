تكنولوجيا: هواوي تعلن عن أجهزة Matebook D 14 وMatebook D 15 بمعالجات Ryzen 5000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Matebook D 14 وMatebook D 15 التي تنطلق بمعالجات Ryzen 5000.

أطلقت شركة هواوي تحديث جديد لأجهزة Matebook D 14 وMatebook D 15 التي تتميز بمعالجات AMD Ryzen 5 وRyzen 7، بينما لا تضيف هواوي تغيير في التكوينات الأخرى والتصميم الخارجي للأجهزة.

وتقدم هواوي أجهزة Matebook D 14 وMatebook D 15 بمعالجات Ryzen المتوسطة Ryzen 5 5500U، وأيضاً الإصدارات الأعلى Ryzen 7 5700U، التي ترتكز على كرت الشاشة Radeon Vega.

ويأتي معالج Ryzen 5 بعدد 6 من الأنوية بسرعة تصل إلى 4.0GHz، بينما يأتي معالج Ryzen 7 بعدد 8 من الأنوية بسرعة تصل إلى 4.4GHz.

كما تدعم هواوي الأجهزة ببطارية بقدرة 6Wh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويأتي جهاز Matebook D 15 بشاشة IPS LCD بحجم 15.6 إنش، ويضم منفذ USB-C للشحن، ومنفذ micro HDMI، مع مدخل 3.5مم للسماعات، واثنان من منافذ USB-A.

وتأتي الكاميرة الأمامية بزر مخصص في لوحة المفاتيح ليكشف عن الكاميرة المميزة بتصميم منبثق، وتأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

أسعار أجهزة هواوي Matebook D 14 وMatebook D 15

جهاز Matebook D 14 بمعالج AMD Ryzen 5 5500U بسعر 720 دولار

جهاز Matebook D 14 بمعالج AMD Ryzen 5 5700U بسعر 800 دولار

جهاز Matebook D 15 بمعالج AMD Ryzen 5 5500U بسعر 735 دولار

جهاز Matebook D 15 بمعالج AMD Ryzen 5 5700U بسعر 815 دولار.

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