تكنولوجيا: منصة نتفليكس تختبر زر “Play Something” على أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، قدمت نتفليكس زرًا جديدًا يسمى “Play Something” على تطبيقها المخصص للتليفزيون الذكي كوسيلة لمساعدة المشاهدين على تحديد ما يريدون مشاهدته. والآن، تقوم الشركة بطرح الميزة على تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها، وستبدأ باختبارها على أندرويد أولًا.

ويعتبر جزء من السبب وراء تقديم نتفليكس لمثل هذه الميزة هو أنهم لاحظوا أن المستخدمين يستغرقون وقتًا طويلاً أحيانًا لاتخاذ قرار بشأن ما يجب مشاهدته على المنصة. فمع قائمة متزايدة من المحتوى، تحاول الشركة ضمان بقاء الأشخاص في تطبيقاتهم وعدم التبديل إلى نظام بث آخر للمحتوى.

فباستخدام ميزة “Play Something”، يمكن للمستخدمين ترك عملية الاختيار للخوارزمية التي ستقوم باختيار المحتوى للمستخدم بناءً على ما يلي:

مسلسل أو فيلم جديد تمامًا.

مسلسل أو فيلم يشاهده المستخدم بالفعل.

مسلسل أو فيلم ضمن قائمتهم.

مسلسل أو فيلم غير مكتمل قد يرغب المستخدم في إعادة النظر فيه.

سيظهر زر Play Something في أماكن مختلفة من التطبيق. وتقوم نتفليكس باختباره مع مجموعة محدودة من المستخدمين ونأمل أن يتم طرحه قريبًا للجميع.

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