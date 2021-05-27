تكنولوجيا: nubia تكشف عن هاتف الألعاب Red Magic 6R بمعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة nubia رسمياً اليوم عن إصدار جديد من هواتف الألعاب بعنوان Red Magic 6R، والذي يتميز بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية ويضم معالج Snapdragon 888.

يتميز هاتف Red Magic 6R بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، مع ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة والذي يتميز بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وللألعاب تدعم الشاشة سرعة لمس 400H.

أيضاً يتميز هاتف Red Magic 6R بمعالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف nubia Red Magic 6R بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية شحن سريع بقدرة 55W في السوق الصيني أو بقدرة 30W في النموذج الخاص بالأسواق العالمية.

وينطلق هاتف nubia Red Magic 6R في السوق الصيني بثلاثة من الألوان، كما توفر الشركة إصدار محدود من الهاتف يأتي باللون الأصفر وصمم بالتعاون مغ Tencent Games.

كما يتوفر هاتف nubia Red Magic 6R بسعر 470 دولار، أو سعر 627 دولار، كما ينطلق للأسواق في الأول من يونيو.

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