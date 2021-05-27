تكنولوجيا: إصدار أول إعلان تشويقي لهاتف iQOO Z3 5G في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO لإطلاق أول هاتف ذكي من مجموعة Z في الهند. واليوم، تم طرح أول إعلان تشويقي للهاتف.

وفي حين أن الملصق الدعائي لم يذكر اسم الجهاز بشكل صريح، إلا ان التقارير تشير إلى أن العلامة التجارية ستعلن عن هاتف iQOO Z3 5G قريبًا.

وعند إجراء بعض التعديلات على الصورة، تمكن موقع Gizmochina من تضخيم ألوان الصورة للحصول على شكل أوضح للعلامة التجارية Z. ومن المرجح أن يتم بيع هذا الهاتف عبر متجر أمازون في الهند. وبالتالي، من المحتمل أن تظهر الصفحة الرسمية للهاتف قريبًا على موقع بائع التجزئة.

ولقد كشفت بعض المعلومات المسربة التي ظهرت أمس أن هاتف iQOO Z3 5G سيظهر لأول مرة في الهند بين 10 يونيو و 15 يونيو وسيكلف حوالي 25000 روبية (أي حوالي 229 دولار).

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