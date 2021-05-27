شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تتيح إنضمام المستخدمين لغرف دردشة صوتية من خلال المتصفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تويتر أنه سيكون بإمكانك الانضمام إلى المساحات الشبيهة بالنادي علي منصتها من متصفحات الويب على سطح المكتب والمحمول، مما يجعل الوصول إلى غرف الصوت الاجتماعي التابعة للشركة على نطاق أوسع، حيث كان بإمكانك فى السابق فقط الانضمام إلى Spaces من تطبيقات Twitter على iOS و Android وفقا لما نقله موقع the verege.

على الرغم من ذلك، فإن Spaces على الويب لديها تحذير كبير: يمكنك الانضمام إلى Spaces ، ولكن لا يمكنك استضافتها بنفسك حتى الآن، كما نقل the verege عن متحدث باسم Twitter.

وقام Twitter بفتح Spaces بسرعة وإضافة ميزات خلال الأشهر العديدة الماضية للتنافس مع تطبيق الصوت الاجتماعي المخصص Clubhouse والميزات المماثلة من شركات مثل Discord وFacebook، في أوائل شهر مايو بدأ Twitter في طرح القدرة على استضافة المساحات على الهاتف المحمول لأي شخص لديه 600 متابع أو أكثر.

ويستعد Twitter لإطلاق ميزة Ticketed Spaces الخاصة به، حيي يقوم باستعراض ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون عندما يذهبون لاستضافة أول موقع لهم، سيتمكن المستخدمون في الولايات المتحدة من التقدم بطلب لاستضافة غرف صوتية حية مدفوعة الأجر بدءًا من الأسبوعين المقبلين، يجب على أي شخص يريد فرض رسوم أن يكون لديه 1000 متابع، وأن يكون قد استضاف ثلاث أماكن في آخر 30 يومًا، وأن يكون عمره 18 عامًا على الأقل.