شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام مرعبة.. تعرف على خسائر قطع الإنترنت لمدة يوم واحد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسائر مخيفة قد تصل إلى ميزانيات دول في العالم الثالث إذا تم قطع الانترنت لمدة يوم واحد فقط، وقد تصل الخسائر إلى ما يزيد عن احتياطي النقد الأجنبي فى دولة بعالم الدول النامية.

موقع Merchant Machine الإنجليزى الذى يعمل على مقارنة المحطات التجارية أصدر بحثا حول مدى اعتماد الشركات والبلدان على الإنترنت، وكيف يكون تأثيره إذا تم فقد الاتصال لمدة ساعة أو 10 ساعات أو يوم كامل، وكيف يؤثر على إيراداتهم.

أمريكا كانت في الصدارة حيث أثبتت الدراسة أن خسائرها ستبلغ أكثرمن 7 مليارات دولار في اليوم الواحد تلتها الصين برقم يقترب من الـ 6 مليارات دولار ثم بريطانيا بملياري دولار، وجاءت كوريا الجنوبية كأقل الدول تأثرا لكن خسارتها ستسجل852 مليون و187 ألف دولار.