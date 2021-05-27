شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ لـ"Instagram" فى عدد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مستخدمو شبكة "Instagram" الاجتماعية في عدد من البلدان عن حدوث عطل فيها، وفقا لبيانات من موقع "Downdetector"، الذي يراقب الأعطال وانقطاع الاتصال بمواقع الإنترنت الشائعة وفقا لما نقلته RT.

وتوقفت الشبكة الاجتماعية في حوالي الساعة 28.38 بتوقيت جوينتش، حيث تم الإبلاغ عن المشاكل في المقام الأول من المستخدمين في الولايات المتحدة، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة.

يذكر أن "Instagram" هو تطبيق مجاني لمشاركة الصور والفيديوهات، وهو مملوك لشركة "فيسبوك".