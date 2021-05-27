علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: عطل مفاجئ لـ"Instagram" فى عدد من البلدان

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القاهرة - سامية سيد - أبلغ مستخدمو شبكة "Instagram" الاجتماعية في عدد من البلدان عن حدوث عطل فيها، وفقا لبيانات من موقع "Downdetector"، الذي يراقب الأعطال وانقطاع الاتصال بمواقع الإنترنت الشائعة وفقا لما نقلته RT. 

 

وتوقفت الشبكة الاجتماعية في حوالي الساعة 28.38 بتوقيت جوينتش، حيث تم الإبلاغ عن المشاكل في المقام الأول من المستخدمين في الولايات المتحدة، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة.

 

يذكر أن "Instagram" هو تطبيق مجاني لمشاركة الصور والفيديوهات، وهو مملوك لشركة "فيسبوك".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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