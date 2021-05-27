شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آندى جيسى يتولى رئاسة أمازون خلفا لجيف بيزوس يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمازون في اجتماع للمساهمين أن آندي جاسي سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة أمازون رسميًا في الخامس من يوليو المقبل، واختارت الشركة هذا التاريخ لأنه يوافق 27 عامًا على يوم تأسيس أمازون، وفقًا للمراسلين الذين نسخوا ملاحظات من الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته جيف بيزوس حسبما نقل موقع the verege.

وأعلنت أمازون فى فبراير الماضى أن جاسي الرئيس التنفيذي الحالي لخدمات ويب أمازون (AWS) ، سيحل محل بيزوس كرئيس تنفيذي للشركة، سيصبح بيزوس الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون.

قال بيزوس: "بصفتي رئيسًا لشركة Exec ، سأظل منخرطًا في مبادرات مهمة في أمازون، لكنني سأمتلك أيضًا الوقت والطاقة التي أحتاجها للتركيز على صندوق اليوم الأول، وصندوق بيزوس إيرث، وبلو أوريجين، وواشنطن بوست وغيرها ".

ويعد Jassy أحد أهم المديرين التنفيذيين في تاريخ Amazon ، حيث قاد AWS الناجح بشكل كبير - تقنية الحوسبة السحابية التي تدعم Netflix وSpotify وFortnite والخدمات الرئيسية الأخرى - إلى ارتفاعات فلكية.

وانضم إلى الشركة في أواخر التسعينيات وتم تكليفه باستكشاف ما سيصبح AWS حوالي عام 2003، ومنذ ذلك الحين، أصبح محركًا هائلاً لإيرادات الشركة، حيث كسب 13.5 مليار دولار في الربع الأخير وحده.

ويتولى جاسي رئاسة أمازون في وقت يشهد تغيرًا ملحوظًا ونموًا مستمرًا، في وقت سابق، أعلنت أمازون أنها ستشتري شركة الأفلام والتلفزيون MGM مقابل 8.45 مليار دولار، مما يمنحها مجموعة ضخمة من الأصول الترفيهية التي يمكن أن تساعد في تعزيز عروض فيديو Amazon Prime.

لكن الحجم الهائل للشركة وقوتها السوقية قد سلطاها أيضًا في دائرة الضوء لإجراء تدقيق مكثف من جميع الجوانب، أطلق المدعي العام في واشنطن دعوى ضد أمازون بسبب الاحتكار واتُهمت الشركة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، تواجه الشركة أيضًا العديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.

ويطالب موظفو أمازون بمطالب متزايدة لقيادة الشركة، بما في ذلك دعوة بيزوس وجاسي لدعم فلسطين ووقف التلوث بالقرب من المجتمعات الملونة، تتعامل الشركة أيضًا مع تداعيات حملة نقابية مثيرة للجدل في بسمر ألاباما، وعلى الرغم من فشل الموظفين في نهاية المطاف في تأمين الأصوات اللازمة لتشكيل نقابة، فإن اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر يطعن في النتائج في استئناف.

ويبدو من المرجح أن جيسي كرئيس تنفيذي سيدير ​​الشركة مثل بيزوس إلى حد كبير، بالنظر إلى فترة عمله الطويلة في الشركة وكملازم بيزوس لسنوات، ولكن يبدو أن تجربة Jassy في جعل AWS العملاق كما هو عليه اليوم تشير إلى أنه مناسب تمامًا لهذا الدور.