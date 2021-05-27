تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط Nintendo لإطلاق Switch Pro في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن خطط Nintendo لإطلاق جهاز الألعاب الجديد Switch Pro خلال شهر سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن الجهاز قبل فعاليات مؤتمر الألعاب E3.

أكد تقرير بلومبرغ على أن شركة Nintendo بدأت الإنتاج الضخم لإصدارها الجديد من أجهزة الألعاب Switch Pro خلال شهر يوليو، كما تخطط الشركة لزيادة الإنتاج في الربع الأخير من هذا العام، على أن يتم الإعلان الرسمي عن Nintendo Switch Pro قبل إنطلاق فعاليات E3 2021 في 12 من يونيو.

كانت شركة Nintendo قد قدمت جهاز الألعاب Switch منذ 4 سنوات تقريباً، كما تطلق Switch Pro للأسواق ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتشير التسريبات إلى أن الجيل الجديد من أجهزة Switch ينطلق بشاشة OLED، مع كرت شاشة NVIDIA الذي يتميز بمعمارية Ada Lovelace الجديدة.

كما أشار بعض التقارير إلى أن Switch Pro تأتي بقدرة على دعم محتوى 4K بفضل تقنية NVIDIA DLSS التي تقدم في الإصدار المرتقب.

يذكر أن Nintendo أكدت في وقت سابق على إنشاء سلاسل توريد أقوى خلال الفترة الماضية، لتلبية طلبات Nintendo بشكل خاص مع النقص العالمي للشرائح، الذي أدى إلى نقص أجهزة Switch في بعض الأسواق.

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