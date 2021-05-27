تكنولوجيا: شاومي تطلق أجهزة RedmiBook Pro 15 و Pro 14 بمعالجات Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة RedmiBook Pro 15 و Pro 14 التي تنطلق بمعالجات Ryzen وسعر يبدأ من 675 دولار.

كانت شركة شاومي قد قدمت أجهزة RedmiBook Pro المميزة بمعالجات إنتل خلال شهر فبراير، واليوم تطلق الشركة نماذج جديدة من الأجهزة بمعالجات Ryzen، حيث يتميز الإصدار الأول بحجم شاشة 14 إنش، بينما يأتي الإصدار الثاني بحجم شاشة 15.6 إنش.

ويأتي جهاز RedmiBook Pro 15 بمعالج Ryzen 5 5600H مع 6 من الأنوية أو Ryzen 7 5800H بثماني من الأنوية، كما يدعم النموذجين 35W TDP، وترتكز المعالجات على معمارية Zen 3، وكرت شاشة Radeon.

بينما يأتي جهازي RedmiBook Pro 14 بقدرة 15W APU مع معالج Ryzen 5 5500U بسته من الأنوية، أو معالج Ryzen 7 5700U بثماني من الأنوية، وترتكز المعالجات على معمارية Zen 2، كما تأتي الأجهزة المميزة بسلسلة H باثنان من المراوح، بينما تأتي الأجهزة التي ترتكز على قدرة طاقة أقل مع سلسلة U بمروحة واحدة في نظام التبريد.

ويتميز جهاز RedmiBook Pro 15 بحجم شاشة 15.6 إنش ودقة عرض 3200 في 2000 بيكسل، وأبعاد 16:10، مع معدل تحديث 90 Hz كما تدعم الشاشة ميزة التعتيم DC، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، أيضاً تتميز الشاشة بنسبة سطوع 300 nit وتباين 1500:1.

أيضاً ينطلق جهاز RedmiBook Pro 14 بحجم شاشة 14 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، مع أبعاد 16:10، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، مع سطوع 300 nit، ودعم لميزة التعتيم DC.

كما يأتي RedmiBook Pro 15 بوزن 1.8كجم، وبطارية بقدرة 70 WHr، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، بينما يأتي RedmiBook Pro 14 بوزن 1.42 كجم، وقدرة بطارية 56 WHr، مع دعم الشحن السريع بقدرة 65W.

أيضاً تقدم شاومي الأجهزة بتصميم معدني من الألومنيوم، مع اثنان من منافذ USB-C، ومنفذ USB-A، ومنفذ HDMI، كما تدعم الأجهزة الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، وتدعم الأجهزة إستشعار البصمة التي تأتي مدمجة في الزر الرئيسي.

كما تنطلق الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في قنوات ثنائية وDDR4، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، ومن المقرر أن تنطلق أجهزة RedmiBook Pro Ryzen Edition للأسواق في الأول من يونيو.

أسعار أجهزة RedmiBook Pro Ryzen Edition

جهاز RedmiBook Pro 14 (5500U) بسعر 675 دولار

جهازRedmiBook Pro 14 (5700U) بسعر 735 دولار

جهاز RedmiBook Pro 15 (5600H) بسعر 750 دولار

جهاز RedmiBook Pro 15 (5800H) بسعر 830 دولار.

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