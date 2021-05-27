فيسبوك تخفي الصفحات التي تشارك معلومات مضللة

دبي - يزن راشد - أصبحت منصة فيسبوك جاهز للتعامل مع الصفحات التي تشارك معلومات مضللة بشكل متكرر.

وتطرح الشركة تسمية جديدة تقول: “تشارك هذه الصفحة معلومات مضللة بشكل متكرر” عندما تعجبك الصفحة.

وتربط الشركة المشاركات التي تم فضحها من قبل مدققي الحقائق المعتمدين في النافذة المنبثقة التي تحتوي على المزيد من المعلومات.

وأضافت أنها أطلقت أيضًا طرقًا لإعلام الأشخاص إذا كانوا يتفاعلون مع محتوى صنفه مدقق الحقائق.

ولم تفصل فيسبوك معيارها لتحديد ما يشكل “تكرارًا” لمشاركة المعلومات المضللة.

فيسبوك تعاقب الحسابات الفردية:

وتعاقب فيسبوك أيضًا الحسابات الفردية التي تشارك بشكل متسلسل في المعلومات المضللة، من خلال إلغاء ترتيبها.

ويعني هذا أنك تشاهد مشاركاتهم في خلاصة الأخبار بمعدل أقل.

وبينما كان مستخدمو فيسبوك الأفراد محصنين في السابق من هذا النوع من التدقيق، لم يكن مستخدمو إنستاجرام كذلك.

ومع ذلك، انتشرت المعلومات الخطأ عن اللقاحات عبر تطبيق مشاركة الصور. وبغض النظر عن مدى تعقيد أنظمتها، فإن فيسبوك أكبر من أن تتم مراقبتها.

وكتبت الشركة في بيان صحفي: بدءًا من اليوم، سنقلل توزيع جميع المنشورات في خلاصة الأخبار من حساب فيسبوك للفرد إذا شارك بشكل متكرر المحتوى الذي صنفه أحد شركائنا في التحقق من صحة الأخبار.

وفي حين أن المنشورات الخطأ التي يتم إثباتها قد تم تخفيض تصنيفها في خلاصة الأخبار، فإن المستخدمين الذين يشاركون معلومات مضللة بانتظام سيرون الآن كل المحتوى الخاص بهم يتم دفعه إلى أسفل.

وأعادت فيسبوك أيضًا تصميم إشعارها الذي يفضح المعلومات الخطأ.

وسهلت عملية فهم المعلومات التي يتم تصنيعها، وهي تتضمن الآن روابط لتفاصيل تم الحصول عليها بدقة لتصحيح التفاصيل بواسطة مدققي الحقائق.

وأشارت فيسبوك في وقت سابق من هذا العام إلى أنها أغلقت 1.3 مليار حساب مزيف بين شهري أكتوبر وديسمبر.

وقالت فيسبوك أيضًا: إنها لن تزيل المنشورات التي تزعم أن فيروس كورونا تم تصنيعه في المختبر.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تم اتخاذها بعد التشاور مع خبراء الصحة العامة.

في غضون ذلك، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من المنظمات الاستخباراتية في البلاد تكثيف جهودها للعثور على أصل فيروس كورونا وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا.