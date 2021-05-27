فيسبوك تتيح لك إخفاء عدد الإعجابات

دبي - يزن راشد - تبدأ منصة فيسبوك هذا الأسبوع بطرح خيار إخفاء الإعجابات للمشاركات عبر كل من فيسبوك وإنستاجرام علنًا.

ويأتي ذلك بعد الاختبارات السابقة التي بدأت في عام 2019.

وكان المشروع، الذي يضع القرار بشأن الإعجابات في أيدي قاعدة المستخدمين العالمية للشركة، قيد التطوير منذ سنوات.

ولكن تم تقليل الأولوية بسبب جائحة فيروس كورونا وأعمال الاستجابة المطلوبة من جانب فيسبوك.

وركزت فكرة إخفاء عدد الإعجابات في الأصل على تقليل الضغط بشأن تجربة المستخدمين.

وفي كثير من الأحيان، واجه المستخدمون قلقًا وإحراجًا بشأن المشاركات في حال لم يتلقوا ما يكفي من الإعجابات.

وكانت هذه المشكلة صعبة بالنسبة للمستخدمين الأصغر سنًا الذين يقدرون بشكل كبير ما يعتقده الأقران عنهم.

وأصبح بعض المستخدمين راغبين بمساحة أكثر أمانًا خالية من الإعجاب للتفاعل مع الأصدقاء أو الجمهور دون محاولة كسب نقاط الشعبية.

وقد أدى ذلك بدوره إلى ظهور مجموعة جديدة من تطبيقات الشبكات الاجتماعية ومشاركة الصور، مثل: Minutiae و Vero و Dayflash و Oggl.

وكان بإمكان فيسبوك اختيار إزالة الإعجابات بالكامل، لكنها اكتشفت أن المقياس كان مدمجًا بعمق في تجربة المنتج بحيث لا يمكن إزالته بالكامل.

وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي كيفية تعامل مجتمع المؤثرين مع الإعجابات التي تسمح لهم باستغلال شعبيتهم عبر الإنترنت وإجراء صفقات مع العلامات التجارية وتوفير فرص العمل.

وبدلًا من اتخاذ قرار صعب بشأن مستقبل مجتمعاتها عبر الإنترنت فقد قررت الشركة طرح الخيار كإعداد يتحكم فيه المستخدم.

إخفاء عدد الإعجابات:

ويمكن لصناع ومستهلكي المحتوى عبر إنستاجرام تشغيل أو إيقاف تشغيل عدد الإعجابات عبر المنشورات.

ويعني ذلك أنه يمكنك اختيار عدم رؤية هذه المقاييس عند التمرير في الخلاصة، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تسمح للآخرين بمشاهدة الإعجابات عبر منشوراتك.

وتم تكوينهما كإعدادين مختلفين، مما يوفر مزيدًا من المرونة والتحكم.

ويصل المستخدمون في فيسبوك إلى الإعداد الجديد من منطقة الإعدادات والخصوصية ضمن إعدادات الخلاصة.

وتجد هناك خيارًا لإخفاء عدد ردود الفعل من أجل إيقاف هذا الإعداد لكل من مشاركاتك والمشاركات من الآخرين في الخلاصة والمجموعات والصفحات.

وتتم إتاحة الميزة لكل من الحسابات الشخصية العامة والخاصة، وتتضمن المشاركات التي نشرتها سابقًا.