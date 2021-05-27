شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. 5 صور فائزة من مسابقة مصور درب التبانة لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط المصورين صور لمجرة درب التبانة مع مظهر لأحد الأماكن المميزة على كوكب الأرض، والتي تشمل صور للبراكين والشلالات والكنائس على الأرض، وفى خلفيتها مجرتنا بتفاصيل ونادراً ما يتم التقاطها، فتم إصدار 25 صورة بواسطة مدونة التصوير الفوتوغرافي للسفر Capture The Atlas، وبها النجوم كخلفية متلألئة للأشجار والبحيرات والمنحدرات، فضلاً عن الصحاري والسواحل والآفاق المغطاة بالثلوج.



مجرة درب التبانة فى منطقة براكين

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم ترشيح هذه الصور للمسابقة السنوية "مصور درب التبانة للعام"، والذي يعقد في أواخر مايو أو أوائل يونيو بالتزامن مع ذروة موسم درب التبانة.



مجرة درب التبانة والصحراء

كما تم التقاط الصور في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بحيرة جبال الألب في سويسرا، ومرصد يوناني، وخليج زمردي على ساحل كاليفورنيا.

وتتضمن قائمة هذا العام صورًا تم التقاطها في 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وتشيلي وإيران وتركيا والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا واليونان.



مجرة درب التبانة وفوهة بركان

كما تم تقديم اللقطات من جانب 25 مصورًا ينتمون إلى 14 جنسية مختلفة، وقالت مدونة التصوير Capture the Atlas إن جودة الصورة، والقصة وراء اللقطة، والإلهام العام الذي يمكن أن توفره الصورة هي العوامل الرئيسية لاختيار الصور كل عام.

وأعلنت مدونة التصوير الفوتوغرافي على موقعها الإلكتروني: "لمساعدتك في العثور على الإلهام لتخطيط وتنفيذ صور درب التبانة الخاصة بك، قمنا بتجميع أفضل صور درب التبانة الملتقطة حول العالم، كما نفعل كل عام".



مجرة درب التبانة ومرصد فلكى

وأضافت المدونة، "اربط حزام الأمان لأن هذه الرحلة ستأخذك من الصحاري النائية في الغرب الأمريكي المتوحش إلى المناظر الطبيعية غير المألوفة في المناطق النائية الأسترالية، مروراً بالأنهار الجليدية الرائعة والبراكين والجبال والشواطئ، ودائمًا ما تسطع مجرة درب التبانة في السماء".



مجرة درب التبانة ومنطقة ثلجية

كما تم تقديم اللقطات من جانب 25 مصورًا ينتمون إلى 14 جنسية مختلفة، وقالت مدونة التصوير Capture the Atlas إن جودة الصورة، والقصة وراء اللقطة، والإلهام العام الذي يمكن أن توفره الصورة هي العوامل الرئيسية لاختيار الصور كل عام.

أعلنت مدونة التصوير الفوتوغرافي على موقعها الإلكتروني: "لمساعدتك في العثور على الإلهام لتخطيط وتنفيذ صور درب التبانة الخاصة بك، قمنا بتجميع أفضل صور درب التبانة الملتقطة حول العالم، كما نفعل كل عام".