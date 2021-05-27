شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إعداد رسالة ترحيب مخصصة للبريد الصوتى على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد ميزة في جهاز أيفون تجعلك تعد رسالة ترحيب بريد صوتي مخصصة، في حال عدم إجابتك على الهاتف في أي وقت، وتعد طريقة إعداد الرسالة أمر بسيط عبر 7 خطوات فقط نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق الهاتف: هذا التطبيق الذي تستخدمه لإجراء مكالمات هاتفية وتتبع جهات الاتصال الخاصة بك، واضغط على "البريد الصوتي" في الركن الأيمن السفلي.

2. بمجرد الوصول إلى هناك، اضغط فوق "تحية" في الزاوية العلوية اليسرى، سيستغرق جهاز أيفون لحظات لتحميل رسالة ترحيب البريد الصوتي الحالية، والتي يمكنك تشغيلها باستخدام عناصر التحكم في منتصف الصفحة.

3. إذا لم يكن لديك بريد صوتي معد بالفعل، فسيتم تحديد "افتراضي"، كما أنه لإعداد رسالة الترحيب الخاصة بك، حدد "مخصص".

4. عندما تكون مستعدًا لبدء التسجيل، اضغط على "تسجيل" وابدأ في التحدث، وبمجرد بدء التسجيل، سترى الخط يتحول إلى اللون الأحمر، يشير هذا إلى مقدار الوقت المتبقي لك.

5. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على "إيقاف".

6. للاستماع إلى التسجيل الخاص بك، اضغط على "تشغيل" على الجانب الأيسر من الشاشة.

7. بمجرد أن تصبح راضيا عن التسجيل، اضغط على "حفظ" في الزاوية العلوية اليمنى.

إذا كنت ترغب في التحقق مرة أخرى من نجاحها، فحاول الاتصال برقمك باستخدام هاتف شخص آخر.