شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ تكلفة الرحلة إلى القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ألكسندر بلوشينكو، مدير البرامج المستقبلية في مؤسسة "روس كوسموس"، أن تكلفة إرسال رواد الفضاء الروس إلى القمر تتراوح بين 400 مليار و1.7 تريليون روبل، مضيفا، أنه من المقرر هبوط رواد الفضاء على سطح القمر في عام 2030.

ويقول، "إذا تحدثنا عن البرنامج الثقيل مع الحمولات المطلوبة، أي تصميم الصاروخ الناقل وإنتاجه والبنى التحتية الأرضية ومعدات الإنقاذ ووحدة الهبوط والإقلاع على القمر، يضاف لها المعدات والأجهزة العلمية فإن التكلفة قد تصل إلى 1.7 تريليون روبل من ضمنها 0.8 تريليون هي تكلفة صاروخ النقل الفائق الثقل".

ويضيف، يُدرس أيضا خيار اقتصادي، يتضمن إطلاق أربعة صواريخ من نوع Angara-A5V التي تستخدم وقودا هيدروجينيا، وإطلاقات منفصلة لمركبات "أورليونك" الخفيفة ووحدة الهبوط والإقلاع على القمر وقاطرتين.

ويقول "كل اثنتين منها تلتحم في المدار الأرضي ومن ثم تحلق باتجاه القمر، وبعد ذلك تلتحم "أورليونك" مع وحدة الهبوط والإقلاع، وتقدر تكلفة هذه العمليات بنحو 0.4 تريليون روبل".

ويضيف، ومع ذلك سيكون من الضروري في جميع الأحوال، إنشاء صاروخ النقل الفائق الثقل.

ويشير الخبير، إلى أن هذا المخطط سيعرض على الحكومة قريبا لاختيار ما يناسب الرحلة الاستكشافية إلى القمر وتخصيص الأموال اللازمة.

ويقول، "لقد صغنا هذا البرنامج بالصورة القانونية المطلوبة وسوف نعرضه على الحكومة في شهر يونيو المقبل".