شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تقدر حجم النفايات الفضائية التي تسقط على الأرض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل كمية النفايات الفضائية التي تسقط على الأرض سنويا إلى 150 طنا، وفقا لحسابات مؤسسة "روس كوسموس" والمعهد العلمي المركزي للبحوث الهندسية، وتشير وثائق المؤسسة، إلى أن "وزن النفايات الموجودة حاليا في المدارات الفضائية يبلغ تسعة آلاف ومئتي طن".

ووفقا لما جاء في هذه الوثائق ونقله موقع "RT"، تسقط على الأرض سنويا نحو 100 قطعة كبيرة من هذه النفايات يصل وزنها الإجمالي إلى 150 طنا.

كما أن عدد القطع التي تدور في مدارات حول الأرض يبلغ 25 ألف قطعة مقاسها أكبر من 10 سنتمترات، و900 ألف مقاسها 1-10 سنتمترات، و128 مليون قطعة مقاسها من واحد ملليمتر إلى سنتمتر واحد، وتحلق هذه القطع بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرين مرة.

وأطلق البشر لأكثر من نصف قرن الأجسام في مدار أرضي منخفض بأعداد متزايدة باستمرار، ومع وجود قيود قليلة على عمليات الإطلاق اللاحقة في هذا العالم المزدحم بشكل متزايد، كان الموقف السائد متساهلًا جدا خاصة مع البقايا التي تخلفها هذه الإطلاقات في الفضاء حول الأرض.

وتشمل نفايات الفضاء مراحل صواريخ مستهلكة، ومسامير ضالة ورقائق طلاء، ومحرك صاروخي صلب، وأقمار صناعية عاطلة، وشظايا متناثرة من الاختبارات المضادة للأقمار الصناعية، حيث أصبح المدار الأرضي المنخفض على وشك أن يصبح مزدحمًا جدًا لاستضافة أى أقمار صناعية عاملة.