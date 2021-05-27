أفضل منصة تعاون.. ٤ أسباب تجعل مايكروسوفت تيمز الأفضل

دبي - يزن راشد - تستخدم منصة مايكروسوفت تيمز لتنظيم العمل بين فرق العمل عن بعد، وهذا بالطبع أصبح أمراً ضرورياً بعد أزمة كوفيد 19 والعمل من المنزل.

ولكن القليل من المنصات توفر سهولة تعامل وقابلية عالية للتعديل مثل منصة مايكروسوفت تيمز.

السبب

تعتبر منصة مايكرسوفت تيمز أسهل منصة عمل عن بعد، وهي تسمح بالدردشة بين فرق العمل المختلفة وبين جميع أعضاء الشركة أيضاً.

تظهر المحادثات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد على شكل خط مستقيم يضم جميع التعليقات المختلفة من جميع أفراد الفريق.

ويمكنك أيضاً استخدام محادثات الفيديو والصوت من خلال مايكروسوفت تيمز بكل سهولة بفضل اندماج المنصة مع Skype للأعمال.

كل ما تحتاج له موجود في مايكروسوفت تيمز

توفر منصة مايكروسوفت تيمز توافقاً كاملاً مع حزمة Office 365, وتستطيع استخدام مساحات التخزين السحابي المميزة من مايكروسوفت بسهولة داخلها،

تفضل الكثير من الشركات التي تعمل على التصميم والدعاية الاعتماد على منصة مايكرسوفت تيمز لسهولة إرسال الملفات من خلالها واستقبالها.

وهذا بالإضافة إلى التوافق الكامل مع Skype للمحادثات الصوتية مما يجعل التواصل بين اعضاء الفريق أسرع بكثير.

منظم جدول الأعمال الدقيق

توفر لك منصة تيمز توافق مع الكثير من التطبيقات والتي تعتمد عليها فرق العمل حتى إن لم تكن من تطوير مايكروسوفت.

ولذلك يمكنك استخدام تطبيق Planner المشهور لوضع الخطط وجدول الأعمال الذي يجب أن يتبعه فريقك.

يمكنك من خلال تطبيق Planner وضع خطة المحتوى لفريقك أو وضع الموعد النهائي لتسليم الأعمال المختلفة من أعضاء الفريق.

ويمكنك أيضاً وضع تواريخ العطلات الرسمية والتأكيد على فريقك قبلها بفترة كافية.

الأمان والحماية في مايكروسوفت تيمز

يجب عليك أن تفكر في حماية ملفاتك ومشاريع شركتك، وهذا الأمر هام للغاية مع الشركات الكبيرة.

توفر منصة مايكرسوفت تيمز حماية مميزة لجميع ملفاتك الحساسة والهامة، وهذا لأنها تعتمد على خادم تخزين خاص بها منفصل عن باقي برامج مايكرسوفت.

وأيضاً لأن كل حساب من مايكروسوفت تيمز يستخدم خادم خاص به للتخزين،ولذا لا يمكنك الوصول إلى أي ملف مخزن على خادم حساب تيمز آخر.

يمكنك أيضاً من خلال تيمز توزيع صلاحيات وصول مختلف لأعضاء الفريق،وذلك لتزيد من حماية ملفاتك الحساسة.