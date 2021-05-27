شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : مئات من موظفى أمازون يطالبون جيف بيزوس بدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أكثر من 500 موظف في أمازون خطابًا داخليًا إلى جيف بيزوس وآندي جاسي يدعو الشركة إلى الاعتراف بمحنة الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية فلسطينيين في غزة وخلفت عددا كبيرا من القتلي، واتفقت حماس وإسرائيل منذ ذلك الحين على وقف إطلاق النار وفقا لما نقله موقع the verege.

ونص الخطاب "نطلب من قيادة أمازون الاعتراف بالاعتداء المستمر على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين في ظل احتلال غير قانوني ... دون استخدام لغة تشير إلى تناسق في القوة أو معادلة ظرفية، مما يقلل ويشوه الاضطراب والدمار والموت بشكل غير متناسب على الفلسطينيين في الأيام الأخيرة وعلى مدى عدة عقود ".

كتب الموظفون" توظف أمازون فلسطينيين في مكاتب تل أبيب وحيفا وحول العالم، إن تجاهل المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون وعائلاتهم في المنزل يمحو زملائنا الفلسطينيين في العمل ".

يريد الموظفون من الشركة إنهاء عقود العمل مع المنظمات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، المذكرة تردد التماسات مماثلة من العاملين في أبل وجوجل، في 18 مايو كتب موظفون يهود في Google رسالة إلى سوندار بيتشاي تدعو الشركة إلى "رفض أي تعريف لمعاداة السامية ينص على أن انتقاد إسرائيل أو الصهيونية معاد للسامية"، بعد يومين ، نشرت The Verge ملاحظة من موظفين مسلمين في Apple.

يقول عمال تكنولوجيا مسلمون إن المديرين التنفيذيين كانوا بطيئين في التعبير عن دعمهم للفلسطينيين أو إدانتهم للعنف في غزة، يشعر الكثيرون أن رؤسائهم التنفيذيين يختارون تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية لأن الوضع محفوف بالمخاطر، والنتيجة، وفقًا لمصادر متعددة، هي أن الموظفين المسلمين في التكنولوجيا يشعرون بالتقليل من التقدير والتجاهل.