شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين البيتكوين والدوجكوين وتفاصيل عن انتشارهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عملات بيتكوين ودوجكوين Dogecoin وBitcoin من العملات المشفرة التي تصدرت عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع قيم كل منهما، ولعل Bitcoin هي العملة الأكثر استخداما من بين الاثنين والأكثر شهرة في العالم.

ووفقا لما ذكره موقع " foxbusiness"، بدأت عملة Dogecoin كمزحة في عام 2013 تستند إلى ميم شهير، ولكنها أخذت في الانتشار، حيث شهد المستثمرون مؤخرا ارتفاع قيمتها بنسبة 500٪، على الرغم من هبوطها مرة أخرى بعد تصريحات عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك عنها، ولكنها ارتفعت مرة أخرى، وتستمر في الهبوط والارتفاع.

وجاءت الطفرة الشعبية للعملات المشفرة أيضًا مع إبداء تسلا وتويتر وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة اهتمامًا متزايدًا بالعملات الرقمية.

وأشار عدد من المشاهير، بما في ذلك إيلون ماسك من تسلا ونجم الروك Gene Simmons ومغني الراب Logic والممثلة Maisie Williams ، إلى اهتمامهم بالعملات المشفرة خاصة بيتكوين.

ومن ناحية أخرى، أثارت عملة Dogecoin اهتمام بعض المستثمرين في الأشهر الأخيرة منذ أن طرحها العديد من المشاهير، بما في ذلك إيلون ماسك ومغني الراب Snoop Dogg ، على وسائل التواصل الاجتماعي.