شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نتفليكس تخطط لدخول سوق الألعاب الإلكترونية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع TheNextWeb أن Netflix تخطط للدخول في عالم الألعاب الإلكترونية، مثل Google وApple وMicrosoft و Nvidia، حيث لم يستحوذ أحد على هذا السوق تمامًا حتى الآن.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ظهرت عدة تقارير تتعلق بطموحات ألعاب Netflix ، بما في ذلك عدة تقارير عالمية.

وفيما يلي ملخص التقارير:

تبحث Netflix بنشاط عن مسؤول تنفيذي لقيادة الانتقال إلى الألعاب.

وقد تبدو الخدمة مثل Apple Arcade ، حيث تقدم مجموعة من الألعاب مقابل رسوم ثابتة، على الرغم من أنه وفقًا لـ Axios ، يبدو أن Netflix يهدف إلى مجموعة أصغر من المحتوى المنسق بشكل أكبر.

يبدو أن الشركة تخطط لألعاب قابلة للتنزيل، مما يشير إلى أن الخطط الحالية هي الجوال أولاً، ولكن لا يبدو أن بث الألعاب على La Stadia غير وارد.

لن يكون للألعاب إعلانات، يبدو أن الشركة تركز على عناوين الجهات الخارجية، لكنها لم تستبعد إنشاء أو شراء استوديو الطرف الأول.

الخدمة مخطط لها حاليًا في عام 2022، ولا يزال الوقت مبكرًا، لذا حتى بافتراض صحة الشائعات، فإن أيًا من هذه المعلومات عرضة للتغيير.

ووفقا للتقارير المنتشرة بهذا الشأن تركز الشركة على ما يبدو على الألعاب القابلة للتنزيل أولاً.

إذا كان هناك أي شيء يبدو أن الألعاب القابلة للتنزيل تتعارض إلى حد ما مع ما يدور حوله Netflix فإن قبل Netflix ، كان معظم الناس يضطرون إلى استئجار الأفلام أو تنزيلها، لكن منصة البث كانت تجعلها قادرة على اختيار العنوان والبدء في المشاهدة.

لكن بالنظر إلى صراعات Google مع Stadia ، ربما ليس من الغريب أن Netflix قد ترغب في اتخاذ نهج أكثر حذراً قبل الدخول في البث.