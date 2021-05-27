تكنولوجيا: TSMC تبدأ الإنتاج الضخم لشرائح A15 بدقة تصنيع 5 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على بدء شركة TSMC الإنتاج الضخم لرقاقة A15 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي تدعم سلسلة iPhone 13 القادمة من ابل.

تستعد شركة ابل لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون خلال شهر سبتمبر من هذا العام، وفي إطار إستعداد ابل لإطلاق سلسلة iPhone 13 بدأت عملاق تصنيع الرقاقات الإنتاج الضخم لرقاقات A15.

تتأثر بعض المنشآت الصناعية الخاصة بإنتاج الشرائح بتداعيات إنتشار فيروس COVID-19، والذي يمتد إلى بعض المواقع الخاصة بمنشآت ابل الصناعية.

ولقد أكد تقرير Digitimes على توقعات بإرتفاع الطلب على رقاقات A15 مقارنة برقاقة A14، أيضاً ترتكز رقاقة A15 بدقة تصنيع بدقة 5 نانومتر، وهي دقة التصنيع المميزة لرقاقة A14 الحالية، بينما تشير التوقعات إلى أن ابل تخطط لإستخدام الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر في 2022.

يذكر أن سلسلة iPhone 13 تنطلق بنفس حجم سلسلة iPhone 12 الحالية، حيث يأتي هاتف iPhone 13 mini بحجم 5.4 إنش، وiPhone 13 بحجم 6.1 إنش، وiPhone 13 Pro بحجم 6.1 إنش، بينما يأتي iPhone 13 Pro Max بحجم 6.7 إنش.

أيضاً تدعم إصدارات Pro ميزة معدل التحديث التكيفي 120Hz، كما تتضمن كافة إصدارات ابل من سلسلة iPhone 13 تحسينات في مواصفات الكاميرة.

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