شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحذف يوتيوب فيديو"تشارلي عض اصبعي" الأكثر مشاهدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أربعة عشر عامًا تداول فيديو شهير عالميا علي يوتيوب عن عض طفل يدعي تشارلي إصبع أخيه هاري وتعرف العالم كله على ذلك، حيث قام والدهم ويدعى هوارد ديفيز كار، بالتقاط الحادث المضحك على الكاميرا ونشره على YouTube وسرعان ما انتشر، ومنذ ذلك الحين تم مشاهدة المقطع الذي تبلغ مدته 55 ثانية 885 مليون مرة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

احتل الفيديو، الذي يحمل عنوان Charlie bit my finger ، العناوين الرئيسية مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع عندما تم بيعه بالمزاد بمبلغ ضخم قدره 760 ألف دولار كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) ، وهو نوع من الشهادات التي تسمح للشخص بملكية شيء رقمي.

وأدى المزاد إلى العديد من التقارير التي تزعم أن الفيديو الشهير على وشك الإزالة من موقع YouTube ، كما هو منصوص عليه في شروط المزاد.

لكن شبكة بي بي سي نقلت عن والدهم قوله" إن إزالته ليست مؤكدة بأي حال من الأحوال، مما يعني أن الفيديو يمكن أن يستمر في الظهور ليحصد 885 مليون مشاهدة أخرى بمرور الوقت" .

وأوضح هوارد: "كجزء من المزاد قلنا أننا سنزيل الفيديو من موقع YouTube"، "لكننا قلنا أيضًا قرب نهاية المزاد أن الفيديو لم يكن بحاجة إلى إزالة بنسبة 100%، بل سيكون قرار المالك، لذلك لا يزال يتم تحديد ذلك ".

ولكن كما أشار هوارد، حتى إذا طلب مالك الفيديو الجديد إزالة المقطع الأصلي من YouTube ، فستبقى نسخ عديدة من المقطع الشهير على موقع مشاركة الفيديو ليستمتع بها الأشخاص.

قال هوارد "هناك آلاف النسخ على الإنترنت، لذا لا يمكنك التخلص منها، لا يمكنك حذف أشياء على الإنترنت حقًا" ، مضيفًا أن الهدف من NFTs هو أن النظام يسمح لك بإثبات الملكية الحصرية لخاصية رقمية فريدة من نوعها ، والتي إلى جانب الفيديو الفيروسي يمكن أن تكون أيضًا شيئًا مثل meme أو حتى تغريدة.

لذا، ما إذا كان الفيديو الأصلي سيبقى على YouTube هو في يد المالك الجديد، لقد قمنا بتضمينه في الجزء العلوي من هذه المقالة حتى تتمكن من التحقق من حالتها بسهولة.

بالنسبة إلى المدفوعات الضخمة الموجهة إلى عائلة Davies-Carr ، حسنًا، مثل كل الأموال الناتجة عن الفيديو على مر السنين، قال هوارد إنها ستخصص لتعليم تشارلي وهاري وولدين آخرين، من كان يظن أن قضم الإصبع سيكون مربحًا للغاية.