شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. كيف تغيرت التكنولوجيا بأجهزة التليفزيون القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة رائعة من الصور التي التقطها المصور الياباني لي تشابمان تظهر أجهزة التلفزيون القديمة المنسية على مدى السنوات العشر الماضية أثناء استكشاف المنازل المهجورة والفنادق والمدارس المدفونة في عمق الريف الياباني.

ووفقا لموقع Digitartlends تعد صور الأماكن التي كانت تعج بالحياة في يوم من الأيام بمثابة تذكير صارخ بمدى تغير تكنولوجيا التلفزيون على مر العقود، حيث أفسحت مجموعات CRT (أنبوب أشعة الكاثود) القديمة المجال منذ فترة طويلة لنماذج ذات شاشات مسطحة أكثر تقدمًا مع تزايد شاشات متقدمة.

قال المصور: "تظل أجهزة التلفاز ميزة دائمة الحضور في غرفة المنزل والفندق، ولكن تمامًا مثل عادات المشاهدة، فقد تغيرت التصميمات بشكل كبير، وتعد أجهزة التلفزيون بمثابة تذكير رائع لمدى دراماتيكية هذه التغييرات".

تشابمان وهو أيضًا مصور شوارع بارع ظهرت أعماله في المنشورات في جميع أنحاء العالم، لديه شغف طويل بمصطلح "هايكيو"، الكلمة اليابانية التي تعني "أطلال".

ونقلت Digital Trends عن تشابمان قوله: "إن العثور على العناصر الشخصية في مبنى مهجور هو الأكثر تأثيرًا دائمًا، ولكن في بعض النواحي يمكن أن تشعر التكنولوجيا القديمة بنفس الشيء"، "الهواتف المستخدمة سابقًا على أساس يومي، وأجهزة التلفزيون التي كان الناس يتجمعون حولها مرة واحدة، لا تعطي مؤشرًا للوقت فحسب، بل تجعل من السهل أيضًا تخيل حياة أولئك الذين قضوا هذا الوقت".