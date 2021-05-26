مؤامرة للنيل من لقاح “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 7 ثواني

لا يزال فيروس كورونا يشغل العالم، ويقلق عدد كبير الذين لم يتلقوا اللقاح بعد إثر تباطؤ عملية التلقيح حول العالم. وفي هذا المجال، كشف مؤثرون أوروبيون تلقيهم عروضا مالية لثني ملايين الأشخاص من متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلقي لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر.

جاءت العروض من قبل وكالة مشبوهة يعتقد المسؤولون الفرنسيون أنها مرتبطة بروسيا. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مؤثرين القول إن الوكالة اتصلت بهم عبر الإنترنت وطلبت منهم إخبار المتابعين أن لقاح فايزر خطير ويتسبب بحصول وفيات أكثر من تلك التي يسببها لقاح أسترازينيكا.

أحد هؤلاء المؤثرين هو اليوتيوبر الفرنسي ليو غراسيت، الذي أكد عبر تويتر قبل يومين تلقيه عرضا “غريباً”، يتمثل في الطلب منه إخبار متابعيه ما نصه أن “وسائل الإعلام الرئيسية تتجاهل حقيقة ربط اللقاح بارتفاع عدد الوفيات”.

وأشار غراسيت إلى أن الوكالة التي اتصلت أبلغته أن لديها “ميزانية هائلة” وأنه إذا أراد العمل معهم فسيتعين عليه عدم ذكر أية تفاصيل تتعلق بهم.

وفي ختام تغريدته حذر غراسيت متابعيه وباقي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من وجود محاولات لاستغلال الشخصيات المؤثرة من قبل جهات تحاول خلق شكوك حول اللقاح.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سلطات مكافحة التجسس الفرنسية فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الروسية هي التي دبرت ذلك.

ولم ترد وزارتا الدفاع والصحة الفرنسيتان على الفور على طلب الصحيفة للتعليق يوم الأربعاء.

وتقول واشنطن بوست إن تحقيقاتها توصلت إلى أن الجهة التي أرسلت الطلب للمؤثرين هي وكالة علاقات عامة معروفة باسم “Fazza” تزعم أن مقرها لندن، على الرغم من عدم وجود سجل يوضح أنها مسجلة هناك.