ميزة جديدة لإخفاء عدد علامات الإعجاب للمنشورات على فيسبوك وانستغرام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تخطط شركة فيسبوك لإضافة ميزة جديدة لمنصيتها فيسبوك وإنستغرام، تسمح للمستخدمين بوقف عرض أرقام علامات ”الإعجاب“ على منشوراتهم، ما يحررهم من السعي لتحقيق مكانة معينة من خلال رضى الآخرين.

وستوفر المنصتان للمستخدمين إمكانية وقف تعداد علامات الإعجاب بشكل كامل، أو الإبقاء عليها لأنفسهم فقط، وفق رئيس إنستغرام آدم موسيري.

وقال موسيري في بيان: ”سيكون بإمكان الناس تقرير ما إذا كانوا يريدون أن يروا عدد علامات الإعجاب أم لا“.

وأضاف أن الأدوات التي ستتم إضافتها ستسمح للمستخدمين بوقف زر ”علامة الإعجاب“، سواء على المشاركات الفردية أو غيرها.

وتوقع موسيري أن يكون صنّاع المحتوى الصغار الذين يحاولون كسب المعجبين الأكثر نفورًا من إخفاء عدادات علامات الإعجاب، لأنهم عادة يسعون إلى تعزيز شعبيتهم من خلال إظهار عدد الأشخاص المؤيدين لمنشوراتهم.

وأظهر اختبار أولي لهذه الخاصية أن عدد مشاركات بعض الاشخاص ازدادت بعدما أزيل احتمال ان يتم الحكم على منشوراتهم من خلال الجمهور، وفق موسيري.

وسبق لمنصة إنستغرام أن سمحت لمستخدميها بإخفاء عدد ”علامات الإعجاب“.

وقال متحدث باسم فيسبوك لوكالة فرانس برس في نيسان/أبريل ”عام 2019 بدأنا باخفاء عدد الإعجابات لمجموعة صغيرة من الناس لفهم ما إذا كان ذلك يخفف بعض الضغط عند النشر على إنستغرام“.

وأضاف: ”وجد بعض الأشخاص هذا مفيدا ولكن البعض ظل راغبا برؤية مثل هذه الأعداد حتى يتمكنوا من تتبع ما هو رائج“.

ويشير خبراء إلى أن أعداد علامات الإعجابات على الشبكات الاجتماعية، وما يمكن أن ترمز له على صعيد مكانة أو قيمة الأشخاص تثير مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.

ويقول بعضهم إن السعي لحصد ”علامات الإعجاب“ بنهم، يمكن أن يسبب إدمانًا وأن تكون له آثار مدمرة خاصة في أوساط الشباب.

وقال فيسبوك إنه يعمل مع مختصين لفهم كيف يمكن لبعض التعديلات مثل ميزة إخفاء عدد الإعجابات المتوافرة على إنستغرام أن تدعم رفاه المستخدمين، مع إتاحة أدوات تحكم لكيفية انخراطهم في استخدام الشبكات الاجتماعية.