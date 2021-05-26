تكنولوجيا: معايير جديدة لموصلات الطاقة يمكن أن تدعم توصيل طاقة بقدرة 240W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف منتدى “USB Implementers” عن تصميم جديد في معايير موصلات الطاقة تعرف بمعايير USB PD الممتدة للطاقة أو EPR التي يمكن أن تدعم دفع طاقة بقدرة تصل إلى 240W.

تقتصر مواصفات USB Power الآن على دفع طاقة بقدرة 100W، والتي يمكن أن تدعم شحن مجموعة من الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب التي ترتكز على قدرة 15W في المعالجات، وهي قدرة لا تكفي لدعم أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب على الوجه الأمثل.

ولقد قدم منتدى USB Implementers تصميم جديد لمعايير توصيل الطاقة والتي تعرف ب”USB PD Extended Power Range” وتدعم توصيل طاقة بقدرة تصل إلى 240W، و50 فولت و 5 أمبير، وهي قدرة كبيرة من الطاقة.

أيضاً من المقرر أن يتم تجهيز الكابلات إلكترونياً لدعم عمل هذه الكابلات بسلاسة أكبر، كما ستأتي هذه الكابلات برمز EPR تعريفي، لدعم المستخدم في التعرف السريع على الكابلات التي تدعم توصيل طاقة بقدرة 240W.

من جانب أخر تعرف المعايير الحالية لتوصيل الطاقة ب”Standard Power Range” أو SPR، والتي يمكن أن تدعم تيار 5A في كابلات EPR.

المصدر

اعلان





