تكنولوجيا: “زين السعودية” الأسرع في زمن الاستجابة لـ 4 من أشهر الألعاب الإلكترونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرة جديدة، تتصدر شركة “زين السعودية“ المركز الأول في تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2021م في 4 ألعاب إلكترونية هي: Fortnite، FIFA 21، APEX Legendsو Dota 2و مؤشر متوسط زمن استجابة شبكات الجيل الخامس المتنقل على مستوى المملكة.

وفي التقرير الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، جاءت شركة “زين السعودية“ في المرتبة الأولى في لعبةFortnite بمعدل زمن استجابة مثالي بلغ 18 ملي ثانية. كما تقدمت “زين السعودية“ على بقية مقدمي خدمات الاتصالات في لعبة FIFA 21 بمعدل زمن استجابة مثالي بلغ 13 ملي ثانية أفضل من معدل زمن الاستجابة لمزودي الخدمة بنسبة 41%. أما في لعبة APEX Legends، فجاءت “زين السعودية“ أيضاً في المركز الأول بمعدل زمن استجابة مثالي بلغ 13 ملي ثانية. وفي لعبة Dota 2، أيضاً جاءت الشركة في المركز الأول بعد تسجيلها معدل زمن استجابة مثالي في اللعبة بلغ 20 ملي ثانية.

كذلك احتلت “زين السعودية“ المركز الأول في متوسط زمن استجابة شبكات الجيل الخامس المتنقل (5G) على مستوى المملكة بسرعة قياسية وصلت إلى 23 ملي ثانية، مقارنة بـ26 ملي ثانية وهو المعدل العام في المملكة. كما جاءت في المركز الأول في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل على مستوى 4 مناطق رئيسية في المملكة هي الرياض، جازان، عسير، والمدينة المنورة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال نائب الرئيس التنفيذي للتواصل في “زين السعودية“ الأستاذ ريان بن عبد الله التركي: “ لا شك أن المتنافسين في الألعاب الإلكترونية هم من أكثر الفئات تطلعاً لخدمة انترنت قوية تتميز بسرعة عالية وزمن استجابة (PING) أقل، مما يجعلنا فخورين بهذه النتائج المتميزة للاستثمارات التي تضخها “زين السعودية“ في قطاع الاتصالات السعودي والارتقاء بقطاع الترفيه الرقمي في المملكة وتطوير تجربة المستخدم في هذا الإطار.ونؤكد حرصنا على دعم الرياضات الإلكترونية في المملكة وتوفير البنية التحتية المتطورة لها، والواقع أن كل هذه المؤشرات والإنجازات إنما ترسخ موقعنا كمزود سعودي رائد لحلول وخدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة، ومساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التحوّل الرقمي الشامل.“

الجدير بالذكر أن زين سبق أن أعلنت عن إطلاق علامتها التجارية “ “Zain eSports كقوة إقليمية في الرياضات الإلكترونية، كما أطلقت “زين السعودية“ مؤخراَ منصة GeForce NOW للألعاب السحابية وبشكل حصري على شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة، وهي منصة بث ألعاب سحابية تقوم ببث العديد من الألعاب على جهاز الكمبيوتر لأشهر متاجر الألعاب الرقمية، ومن دون الحاجة الى أجهزة دعم محددة وكذلك تمنح هواة الألعاب الاستمتاع باللعب من أكثر من جهاز ومن أي مكان.

ويُضاف هذا الإنجاز الجديد إلى قائمة الإنجازات التي حققتها “زين السعودية” وتميّزها على المستويين المحلي والدولي، حيث كانت شركة “أوبن سيجنال” (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، منحت “زين السعودية“ ثلاث جوائز هي: “أفضل تغطية للجيل الخامس ” (5G)، و”أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس” (5G)، و”أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس” (5G). كما منحت شركة “أوكلا” (Ookla) العالمية “زين السعودية” جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020.

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