تكنولوجيا: إعلان تشويقي من NVIDIA لكروت الشاشة GeForce RTX 3080Ti و 3070Ti

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة NVIDIA إعلان تشويقي اليوم لإصدارات الشركة المرتقبة من كرت الشاشة GeForce RTX 3080Ti و 3070Ti التي يكشف عنها رسمياً في فعاليات Computex 2021 الأسبوع المقبل.

تستعد شركة NVIDIA لإطلاق كروت الشاشة GeForce RTX 3080Ti و 3070Ti، حيث تتميز كرت الشاشة RTX 3080 Ti بمعمارية Ampere GA102-225، بعدد 10240 من أنوية CUDA، كما يضم هذا الإصدار ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6X.

تقدم NVIDIA إصدارها القادم من كرت الشاشة بذاكرة عشوائية أعلى بسعة 2 جيجا بايت رام مقارنة بإصدار RTX 3080، حيث تصل سعة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجا بايت رام في GDDR6X.

من جانب أخر يأتي كرت الشاشة RTX 3070 Ti بميزة GA104-400، وعدد 6144 من أنوية CUDA، أي بمواصفات تحاكي كرت الشاشة RTX 3080، كما ينطلق هذا الإصدار بذاكرة GDDR6X.

يذكر أن التقارير تؤكد على خطط NVIDIA لإطلاق كروت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti و RTX 3070 Ti في حدث يعقد في بداية شهر يونيو، بينما تبدأ معاينة GeForce RTX 3080 Ti في 3 من شهر يونيو على أن بنطلق رسمياً في 4 من يونيو، بينما ينطلق RTX 3070 Ti في 10 من شهر يونيو.

المصدر

اعلان





