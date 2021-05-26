شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم سيارة كهربائية للتجول الأفتراضى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت Google أكثر من 10 ملايين ميل من صور التجوّل الافتراضي العالمية منذ أن ظهرت سياراتها المجهزة بكاميرات في الشوارع لأول مرة قبل 14 عامًا، ولكن على الرغم من ظهور تكنولوجيا السيارات الأكثر مراعاة للبيئة، فقد بدأت الشركة الآن فقط في نشر أول سيارة كهربائية بالكامل للتجول الافتراضي وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

السيارة Jaguar I-Pace نزلت مؤخرًا إلى شوارع دبلن لالتقاط صور جديدة لـ Google Street View، وهي خدمة شهيرة عبر الإنترنت توفر مناظر بانورامية لعدد متزايد من الأماكن حول العالم.

ولكن هذا ليس كل ما تفعله Jaguar I-Pace ، حيث تم تزويد أول سيارة كهربائية بالكامل من Google للتجول الافتراضي بمنصة استشعار هواء متنقلة لجمع البيانات حول جودة الهواء في المدينة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

ويمكن لأجهزة الاستشعار التي أنشأتها شركة Aclima للاستخبارات البيئية قياس وتحليل الملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والأوزون، والتي يمكن أن تضر ليس فقط بالمناخ ولكن أيضًا بصحة الإنسان عند المستويات العالية.

"مجلس مدينة دبلن مكرس للوفاء بالتزامه بحملة BreatheLife التابعة للأمم المتحدة، ومثل هذه المشاريع هي التي تعزز الابتكار والتفكير المتقدم للسماح لنا باتخاذ قرارات مستنيرة لصالح مدينتنا ومواطنينا".

وقال عمدة دبلن Hazel Chu في تصريحات أوردتها صحيفة "آيرش تايمز"، "تعتبر جودة الهواء البيئي مشكلة تؤثر على الجميع، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المدن، وأنا أتطلع إلى معرفة المزيد حول كيف تعيش مدينتنا وتتنفس".

وتقوم Google بالفعل بهذا النوع من العمل في عدد من المدن منذ عام 2017 ، على الرغم من النظر في نوع السيارة التي تستخدمها في دبلن، سيكون هناك تلوث أقل قليلاً لاكتشافه هذه المرة.

ليس من الواضح ما إذا كانت Google تخطط لاستخدام المزيد من السيارات الكهربائية بالكامل في مشروع التجول الافتراضي المستمر.