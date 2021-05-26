تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة Redmi AirDots 3 Pro بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن سماعة Redmi AirDots 3 Pro اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وعمر شحن يصل إلى 28 ساعة، وسعر 47 دولار.

كشفت شاومي اليوم عن سماعة Redmi AirDots 3 Pro اللاسلكية بميزة الشحن اللاسلكي للحافظة، ونمط إنتقال سريع.

كما تأتي AirDots 3 Pro سماعة بمحرك 9مم، و3 من الميكرفونات لدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة وإلتقاط الأصوات بكفاءة أعلى، حيث يمكن للسماعات اللاسلكية خفض الضوضاء بقدرة 35 ديسيبل.

أيضاً تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، مع دعم مزامنة الإتصال لاثنان من الأجهزة، وتأتي AirDots 3 Pro بقدرة بطارية 35mAh لعمر تشغيل موسيقى يصل إلى 6 ساعات، أو 3 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 470mAh ليصل عمر الشحن إلى 28 ساعة.

وتدعم الحافظة ميزة شحن Qi اللاسلكي، كما تأتي Redmi AirDots 3 Pro بمعايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، وتنطلق السماعة بألوان الأسود والأبيض، وتتوفر في 11 من يونيو بسعر 47 دولار.

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