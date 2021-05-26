شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقوم تسلا بشحن السيارات بدون أجهزة استشعار الرادار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت تسلا عن بناء مستشعرات رادار أمامية في سياراتها من طراز 3 سيدان وسيارات الدفع الرباعي طراز Y في أمريكا الشمالية، بعد أن أعرب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك علنًا عن رغبته في الاعتماد على الكاميرات لتشغيل نظام مساعدة السائق المتقدم للشركة، الطيار الآلي وفقا لما نقله Digitartlends.

وتعمل Tesla على تطوير الإصدار القائم على الرؤية من Autopilot خلال الاختبار التجريبي المحدود لبرنامج "Full Self-Driving". لكن لم يتم الانتهاء تمامًا من التأكد من عمل الطيار الآلي بدون مستشعر الرادار، لأنه يحد أو يعطل بعض الميزات في هذه المركبات لفترة غير محددة من الوقت، Autosteer - ميزة الطيار الآلي التي يمكن أن تحافظ على توسيط Tesla، حتى حول المنحنيات - ستكون قابلة للاستخدام فقط عند 75 ميلاً في الساعة وأقل، تعمل Tesla أيضًا على توفيرها فقط على مسافة (غير محددة) أطول على الأقل من أي سيارات أمامك.

وتقول الشركة إن Smart Summon - التي تتيح للسائق "استدعاء" سيارة Tesla الخاصة به من خارج السيارة ، حتى في ساحة انتظار مزدحمة - "قد يتم تعطيلها عند التسليم"، جنبًا إلى جنب مع ميزة تجنب مغادرة حارة الطوارئ، تقول Tesla إنها ستبدأ في استعادة هذه الميزات "في الأسابيع المقبلة" في سلسلة من تحديثات البرامج عبر الهواء.

وقامت TESLA باختبار إصدار الرؤية فقط من الطيار الآلي في الإصدار التجريبي لبرنامجها "الكامل ذاتي القيادة"

لا تقوم Tesla حاليًا بإزالة مستشعر الرادار من طرازاتها الأكثر تكلفة، طراز S سيدان أو طراز X SUV، تقول الشركة إنها تركز في البداية على جعل الطراز 3 والطراز Y يعتمدان على نظام قائم على الرؤية لأنه يبيع المزيد منها.

قالت الشركة: "يتيح لنا تحويلها إلى Tesla Vision أولاً تحليل حجم كبير من بيانات العالم الحقيقي في فترة زمنية قصيرة، مما يسرع في النهاية من نشر الميزات القائمة على رؤية Tesla".

ولم تقدم Tesla أي معلومات أخرى حول متى ستتوقف عن بناء أجهزة استشعار الرادار في الطراز S و Model X ، أو المركبات التي تصنعها في الصين، توقفت الشركة بالفعل عن تصنيع الطرازين S و Model X في الربع الأول من عام 2021 حيث أعدت نسخة جديدة من كل مركبة، تم تأجيل هذه الإصدارات المعاد تصميمها، على الرغم من أنه من المقرر إطلاق حدث إطلاق للطراز S الجديد في الأسبوع المقبل.

أجهزة استشعار الرادار شائعة في العديد من سيارات الركاب والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الحديثة، يتم استخدامها للمساعدة في اكتشاف الأشياء التي تقترب بسرعة، حتى في حالة ضعف الرؤية، وهي أحد المستشعرات التي تعمل على تشغيل ميزات الأمان مثل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، بينما تقوم السيارات الحديثة أيضًا بسحب البيانات من أجهزة الاستشعار الأخرى - بما في ذلك الكاميرات - لتشغيل هذه الميزات، يفضل صانعو السيارات امتلاك أنواع متعددة للتأكد من وجود تكرار، إذا فشل أحد أنواع أجهزة الاستشعار أو تعذر عليه الأداء في موقف معين، فهناك دائمًا نسخة احتياطية.

لقد قضى ماسك سنوات في قوله إنه لا يعتقد أن أجهزة استشعار الليدار القائمة على الليزر ضرورية لتطوير مركبات شبه مستقلة وكاملة القيادة، لكنه بدأ مؤخرًا الحديث كثيرًا عن تحويل Tesla إلى نظام قائم على الرؤية يعتمد بشكل أساسي على الكاميرات الثمانية المضمنة في كل سيارة (و 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية) بالإضافة إلى معالجة الشبكة العصبية للخلاصات في الوقت الفعلي التي تنتجها، في أبريل الماضى قالت الشركة في بيان صحفي أن "نظام الرؤية فقط هو في النهاية كل ما هو مطلوب للاستقلالية الكاملة".

وقالت تسلا: "تعتمد بنية البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل متزايد على الكاميرات، لدرجة أن الرادار أصبح غير ضروري في وقت مبكر عما كان متوقعًا"، قالت الشركة في ذلك الوقت إنها "على استعداد تقريبًا لتحويل السوق الأمريكية إلى Tesla Vision".