شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه برنامج ELSA-d الفضائى؟ وإيه علاقته بنفايات مدار الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الخدمات الفضائية Astroscale التي تتخذ من اليابان مقراً لها، برنامج ELSA-d لإزالة الحطام الفضائي، وهو برنامج لبدء تنظيف الفوضى في مدار الأرض بحلول عام 2024، حيث وقعت الشركة، صفقة بقيمة 3.5 مليون دولار مع شركة OneWeb التي ستصبح مشغلًا ضخمًا للعمل معًا على تطوير تقنية إزالة نفايات الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تعمل OneWeb حاليًا على تشغيل أكثر من 180 قمراً صناعياً في كوكبة تهدف إلى الوصول إلى حوالي 650 قمراً صناعياً، ولكنها طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) الموافقة على أكثر من 6300 قمر صناعي في إستراتيجيتها لـ"المرحلة الثانية".

وتسبب خطط شركات مثل OneWeb وSpaceX وAmazon لإطلاق مجموعات من آلاف الأقمار الصناعية مخاوف جدية في مجتمع رحلات الفضاء العالمية، حيث أن البيئة المدارية المزدحمة بالفعل معرضة لخطر الازدحام.

وأبلغ مشغلو الأقمار الصناعية بالفعل عن عدد متزايد من المواقف عندما يقترب قمرين صناعيين من الاصطدام، لذلك قد يساعد تعاون OneWeb مع Astroscale في التخفيف من بعض المخاوف.

وستنفذ المهمة التجريبية ELSA-d التابعة لشركة Astroscale ، والموجودة حاليًا في مدار أرضي منخفض، سلسلة من مناورات الالتقاء والتقاط الحطام القريب وإطلاقه هذا الصيف، قال أستروسكيل إن نتائج حملة الاختبار ستفيد في مزيد من العمل على برنامج ELSA-M.

قال جون أوبورن، العضو المنتدب لشركة Astroscale UK والمدير التجاري للمجموعة في بيان: "تُظهر هذه الشراكة مع OneWeb التزامهم باستدامة الفضاء وهي الخطوة التالية نحو نضوج تقنياتنا لتطوير عرض كامل الخدمات لإزالة الحطام بحلول عام 2024".

وتستهدف الخدمة الجديدة مشغلي الكوكبات وتسمى ELSA-M، وقالت الشركة في البيان إن البرنامج سيمكن من إزالة عدة أقمار صناعية متقاعدة في مهمة واحدة، وبالتالي تقليل التكلفة بالنسبة للعميل.

وسيدفع جامع القمامة المداري كل قمر صناعي في الغلاف الجوي ليحترق، ثم يعود للقطعة التالية، ويعد التمويل جزء من برنامج وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) المسمى Sunrise، لتطوير أقمار صناعية مرنة لإعادة البرمجة.