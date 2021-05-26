شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تضاعف USB كمية الطاقة للمستهلك بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتدى USB Implementers (USB-IF) أنه يضاعف كمية الطاقة التي يمكن للمستهلك إرسالها عبر كبل USB-C إلى 240 وات، مما يعني أنه سيتمكن من توصيل نفس النوع من كبل USB-C متعدد الأغراض الذي تستخدمه حاليًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف خفيفة الوزن لشحن جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب باستثناء أفضلها وفقا لما نقله موقع the verege عن CNET.

كانت مواصفات توصيل الطاقة USB-C تتفوق على 100 وات، وهي بالتأكيد أعاقت الصناعة قليلاً - على سبيل المثال، في حين أن جهاز Dell XPS 15 يمكنه الشحن تقنيًا عبر USB-C، فإنه يحتاج إلى 130 واط من الطاقة لشحنه و تشغيل عند التجويف الكامل في وقت واحد.

وقامت بعض الشركات المصنعة ببيع محولات USB-C غير مطابقة للمواصفات (لدي قاعدة Dell التي تنتج 130 وات) ، لكنها لا تأتي دائمًا مع الآلات وتحتوي بشكل عام على كابل ثابت غير قابل للفصل لمنع إساءة الاستخدام.

ولكن مع 240 واط من الطاقة - وهو ما يطلق عليه USB-IF "Extended Power Range" أو EPR لفترة قصيرة - يمكنك نظريًا شحن كمبيوتر محمول للألعاب من Alienware m17 كامل الدسم عبر USB-C.

وستحتاج إلى شواحن وكابلات USB-C جديدة للاستفادة من المواصفات الجديدة، على الرغم من أنه من المأمول أن تكون قادرًا على معرفة أيهما: "يجب تحديد جميع كبلات EPR بشكل مرئي مع عناصر تعريف كبل EPR"، جزء من متطلبات USB-IF للمواصفات الجديدة، سيحتاج الكبل إلى دعم ما يصل إلى 5 أمبير و50 فولت ليكون متوافقًا.

وستظل هناك أجهزة كمبيوتر محمولة قوية بشكل استثنائي تتطلب أكثر من 240 وات من الطاقة بالطبع، لا تزال مصادر الطاقة بقدرة 330 وات متوفرة بشكل قياسي مع بعض الأجهزة، وهناك دائمًا أجهزة كمبيوتر محمولة غريبة تتطلب أكثر من مصدر طاقة واحد لتعمل.

وتتطلب أجهزة سطح المكتب المخصصة للألعاب عمومًا طاقة أكبر بكثير، مع وحدة PSU بقوة 650 وات أو أعلى PSU مطلوبة لأحدث بطاقات رسومات سطح المكتب، وقد لا تكون 240 وات كافية تمامًا لأحدث وحدات التحكم في الألعاب من Sony وMicrosoft.

من ناحية أخرى، تزداد كفاءة بعض أجهزة الكمبيوتر مع مرور السنين، مثال على ذلك: يأتي iMac الجديد الملون مع محول طاقة 143 وات، في غضون عام أو عامين، سيكون مرشحًا قابلاً للتطبيق للحصول على طاقة USB-C.