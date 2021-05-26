شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: متحمس بشأن الجيل التالى من Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Microsoft مؤتمر Build السنوي لمطوري البرمجيات من خلال إصدار عدد كبير من إعلانات المنتجات السحابية، وأشارت الشركة إلى أن نظام التشغيل Windows الخاص بها سوف يتحسن للمطورين أيضًا.

ويعد إبقاء المطورين مهتمين بمنصاتها أمرًا مهمًا لشركة Microsoft، لأنه إذا أصبح المبرمجون أقل اهتمامًا بإنشاء تطبيقات Windows وتحديثها، فقد يفكرون في الانتقال إلى بدائل أخرى مما يهدد أعمال شركة Microsoft وفقا لما نقلته CNBC.

وقال ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في المؤتمر الافتراضي: "سنشارك قريبًا أحد أهم تحديثات Windows في العقد الماضي لإطلاق العنان لفرص اقتصادية أكبر للمطورين والمبدعين"، "لقد كنت استخدمه بنفسي خلال الأشهر العديدة الماضية، وأنا متحمس للغاية بشأن الجيل التالي من Windows."

وتابع: "وعدنا هو: سنخلق المزيد من الفرص لكل مطور Windows اليوم ونرحب بكل مبتكر يبحث عن النظام الأساسي الأكثر ابتكارًا وجديدًا وانفتاحًا لإنشاء التطبيقات وتوزيعها وتحقيق الدخل منها."

وبالتزامن مع الحدث، أصدرت Microsoft "كتاب أخبار" من 43 صفحة يشرح بالتفصيل التحديثات الأخيرة.