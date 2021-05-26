شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 خطوات لتغيير خلفية صفحة Google Chrome الرئيسية وألوانها والان مع تفاصيل الخبر
1. افتح متصفح الويب Google Chrome وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الزاوية العلوية اليمنى إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.
2. في صفحة "علامة تبويب جديدة"، اضغط فوق الزر "تخصيص" في الركن الأيمن السفلي.
3. في علامة التبويب "الخلفية" في النافذة المنبثقة، يمكنك الاختيار من بين خيارات الخلفية المتاحة، أو تحديد "تحميل من الجهاز" لاستخدام صورتك الخاصة.
4. بمجرد الضغط فوق الخيار، سيتم نقلك إلى شاشة أخرى بها خيارات خلفية إضافية ضمن تلك الفئة، ويمكنك إما الضغط فوق "تحديث يوميًا" في الزاوية العلوية اليمنى لجعل جوجل يتنقل عبر الخلفيات في تلك الفئة كل يوم، أو يمكنك الضغط فوق صورة لتعيينها كخلفية ثابتة.
6. يمكنك أيضًا تغيير لون ومظهر متصفح Chrome من النافذة المنبثقة "تخصيص هذه الصفحة"، اضغط فوق علامة التبويب "اللون والمظهر" واختر نظام ألوان، ثم اضغط فوق "تم" وسترى الألوان الجديدة مطبقة على رأس المتصفح، حيث توجد جميع علامات التبويب المفتوحة.