شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه "واتس آب"؟.. ولماذا تمت تسميته بهذا الاسم. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق واتس آب واحد من أشهر تطبيقات التراسل الفوري التى يعتمد عليها المستخدمين للتواصل مع الأهل والأصدقاء أو حتى في الأعمال، وقد اشتق تطبيق WhatsApp من مفردتين باللغة الإنجليزية هما (What’s up)، اللذان يشكلان معاً صيغة سؤال تعني "ما الأخبار؟" أو "ما الجديد؟".

وهي كلمة تستخدم للسؤال عن الأشخاص وآخر أخبارهم، حيث يعتبر المصطلح مألوفاً جداً بالنسبة للناطقين باللغة الإنجليزية، لكنه قد لا يكون كذلك بالنسبة لغير الناطقين بها.

وعن أصل التسمية، بدأ الأمر عندما سافر مؤسس التطبيق، جان كوم إلى جنوب أفريقيا، وأراد كوم أن يعرف أحوال الأهل والأصدقاء بشكل شمولي دون الحاجة إلى السؤال عن ذلك، عبر استخدام صيغة What’s up، فسمى تطبيقه باسم يحمل نفس معنى عبارة السؤال مبدلاً كلمة up بكلمة App التي تعني "تطبيق".

كما أراد كوم من خلال هذه التسمية أيضاً الإشارة إلى إمكانية قيام كل مستخدم بذكر الحالة التي يكون عليها إلى جانب اسمه في الملف الشخصي، سواء أكان مشغولاً أو لديه وقت للدردشة.