تكنولوجيا: هاتف Oppo Reno6 Z 5G يحصل على شهادة ترخيض NBTC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تقدم شركة Oppo مجموعة Reno6 غدًا في الصين، والتي تشمل الهواتف الذكية Reno6 و Reno6 Pro و Reno6 Pro+.

وقد يكون هناك أيضًا هاتف رابع وهو Reno6 Z 5G، الذي يحمل الاسم الرمزي CPH2237 والذي تم اعتماده مؤخرًا من قبل SIRIM الماليزية. والآن حصل هذا الهاتف الآن على شهادة من NBTC في تايلاند.

لا تشمل القائمة على موقع الويب الخاص بسلطة التصديق التايلاندية أي مواصفات لـ Reno6 Z 5G، ولكن نظرًا لأن الأمر نفسه حدث مع إصدار Reno5 Z، إذ تم إعادة تسميته بعد ان كان F19 Pro+ 5G وحصل أيضًا على ترخيص NBTC، فمن المرجح ان يحدث ذلك مع Reno6 Z 5G أيضًا.

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