تكنولوجيا: هاتف nubia Red Magic 6R سوف يأتي بشاشة 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شركة Nubia عن هاتفها الذكي Red Magic 6R غدًا، وقد أكدت الشركة بالفعل بعض ميزات الهاتف. فوفقًا لملصق دعائي تم نشره على موقع Weibo، سيأتي الهاتف بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

لم تكشف الشركة عن دقة الشاشة، ولكن وفقًا لقائمة TENAA الخاصة بالهاتف الذكي، فإن الهاتف سيحتوي على شاشة OLED بدقة FullHD+ وحجم 6.67 بوصة مع مستشعر بصمة الأصبع أسفلها.

أما عن الميزات الأخرى المؤكدة سابقًا لـ Red Magic 6R؛ معالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 مع ذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1، بالإضافة إلى زرين مخصصين للألعاب بمعدل 400 هرتز.

سيبلغ سمك الهاتف الذكي 7.8 ملم وسوف يزن 186 جرامًا.

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