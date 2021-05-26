تكنولوجيا: أمازون تستحوذ على MGM في صفقة بقيمة 8.45 مليار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون عن أكبر عملية إستحواذ اليوم رسمياً، حيث إستطاعت الإستحواذ على MGM في صفقة بقيمة 8.45 مليار.

عرفت شركة MGM كواحدة من أكبر الشركات في عالم الترفيه وإنتاج الأفلام في العالم، واليوم تنتقل الشركة لأمازون لتستحوذ من خلال الصفقة على محتوى يتضمن 4000 فيلم و 17000 ساعة من التلفزيون.

وتشير التوقعات إلى أن عملية الإستحواذ ستعمل على دعم أمازون لجذب قطاع أكبر من المشتركين لخدمة Prime، حيث تتنافس خدمة أمازون Prime Video مع خدمات Netflix و Disney Plus.

ولقد حاذت شركة MGM على شعبية كبيرة بفضل إنتاج الشركة لمجموعة من أشهر عناوين الأفلام في هوليوود والتي تتضمن سلسلة أفلام جيمس بوند وروكي، إلى جانب مكتبة تتضمن مجموعة كبيرة من الأفلام الكلاسيكية.

أيضاً تتضمن إنتاجات الشركة بعض العروض التلفزيونية الشهيرة مثل Vikings، وبعض البرامج الشهيرة مثل The Voice، لذا ستتيح عملية الإستحواذ وصول المشتركين إلى مكتبة مميزة من أعمال MGM.

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