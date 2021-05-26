بيتكوين تواصل الصعود وتتجاوز الـ40 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 5:01 مساءً

واصلت أسعار العملة الرقمية المشفرة الأشهر بيتكوين الصعود خلال تعاملات اليوم الأرربعاء، لتتجاوز قيمتها 40 ألف دولار، وذلك عقب اجتماع عقده رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع عمال تعدين “البيتكوين”.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، صعدت عملة “البيتكوين” بنسبة 9.17% إلى 40166 دولار

وكان ماسك عقد اجتماعا مع عمال تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية جرت خلاله مناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعدين العملات المشفرة.

وعقب ذلك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد، من 37 ألف دولار إلى ما يقرب من 40 ألف دولار أمس، واليوم فوق مستوى الـ40 ألف دولار.

وغدت مكاسب بيتكوين مؤشرات إلى أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من “تيسلا” و”ماستر كارد” وحتى “بنك بي إن واي ميلون”.

ووفقاً لموقع “كوين ماركت كاب” على الإنترنت، والذي يتابع بيانات العملات المشفرة، دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبيتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.