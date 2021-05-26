تكنولوجيا: شحنات هواتف نوكيا الذكية تنمو لأول مرة منذ عام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد عانت شركة HMD Global للمنافسة في سوق الهواتف الذكية على الرغم من بيع الهواتف الذكية تحت علامة تجارية معروفة مثل Nokia. ومع ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن الأمور قد تيسرت أخيرًا مع الشركة.

فتشير تقارير Counterpoint Research إلى أنه تم شحن مليوني هاتف ذكي من نوكيا في الربع الأول من عام 2021، وهذا يمثل زيادة بنسبة 18٪ تقريبًا عن 1.7 مليون وحدة تم شحنها في العام السابق.

وينتسب هذا التحسن إلى الإنجاز القوي لشركة HMD Global في إفريقيا وأجزاء من أوروبا، إذ تم شحن 11 مليون هاتف مميز إضافي من نوكيا خلال الربع، ارتفاعًا من 8.6 مليون في الربع الأول من عام 2020.

وقد تراجعت HMD Global من المرتبة 17 إلى المرتبة 18 في قائمة أفضل الشركات المصنعة في العالم مع الهواتف الذكية. وهذا أكثر من رائع، خاصة بعد أن بلغت نوكيا ذروتها في المرتبة الثامنة في منتصف عام 2018.

لكن الخبر السار هو أن نمو الشحنات المذكور على أساس سنوي (وهو الأول منذ عامين تقريبًا) قد تم تسجيله قبل أن تكشف العلامة التجارية عن تشكيلة هواتفها الذكية المحدثة التي تتكون من مجموعات Nokia C و Nokia G و Nokia X.

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