تكنولوجيا: Oppo تخطط لإحضار ساعة ذكية جديدة: Oppo Watch Free

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، قامت شركة Oppo الصينية بالكشف عن استعدادها لتقديم علامة تجارية لاسم منتج جديد؛ “Oppo Watch Free”.

ووفقا للصورة التي تم نشرها بواسطة Let’sGoDigital، ستكون هذه الساعة الذكية رياضية وقد تم تسجيل طلب العلامة التجارية تحت الاسم Class 9/14 في مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

جدير بالذكر ان العلامة التجارية قيد المراجعة حاليًا وفي انتظار الموافقة.

من الممكن أن تكون Oppo Watch Free نسخة أكثر توجهاً نحو الرياضة من ساعة Oppo Watch الكلاسيكية، والتي قدمتها الشركة في الربيع الماضي لأول مرة.

وعلى عكس معظم الساعات الذكية الأخرى، تلقت ساعة Oppo الكلاسيكية شاشة AMOLED مستطيلة ذات حواف رفيعة، وجاءت بحجمين فقط؛ 41 مم و 46 مم.

ومن المتوقع ان تأتي Oppo Watch Free أيضًا بنظام التشغيل Wear OS من جوجل إلى جانب بعض الترقيات من الداخل (وربما الخارج).

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