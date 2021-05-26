لينوفو تكشف عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة

دبي - يزن راشد - كشفت شركة لينوفو عن ثلاثة أجهزة لوحية جديدة هي Lenovo Pad Pro و Lenovo Pad Plus 11 وLenovo Pad 11.

Lenovo Pad Pro:

يتم تشغيل Lenovo Pad Pro بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 870، ولكن التركيز الرئيسي هنا هو الشاشة من نوع OLED بقياس 11.5 إنشًا مع معدل تحديث 90 هرتز ووقت استجابة 1 ميلي ثانية.

وتأتي الشاشة بدقة 2560×1600 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 وتغطي أيضًا مساحة ألوان DCI-P3 الأوسع بنسبة 100 في المئة.

وبالإضافة إلى دعم Dolby Vision و HDR10، فإنها تتميز بدرجة سطوع نموذجية تبلغ 420 شمعة (ذروة 600 شمعة) وتدعم التعتيم للحصول على تجربة خالية من الوميض.

ويمكنك شراء قلم اختياري يمكنه استشعار 4096 مستوى من الضغط، ويحتوي الحاسب على دبابيس pogo في الأسفل حيث يمكنك تثبيت غطاء لوحة المفاتيح الاختياري الذي يحتوي أيضًا على لوحة التتبع.

وزودت لينوفو الجهاز ببطارية بسعة 8600 ميلي أمبير، وهو ما يكفي لمدة 15 ساعة من تشغيل الفيديو أو 8 ساعات من تصفح الويب، وهي تدعم الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة تصل إلى 20 واط.

وعند التحدث عن الفيديو، فإن هناك أربع مكبرات صوت JBL بإجمالي طاقة 6 واط، وهناك دعم Dolby Atmos أيضًا.

ويتم إقران مجموعة شرائح Snapdragon 870 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويمكن توسيع هذا من خلال فتحة microSD.

وتشمل الميزات الإضافية منفذ USB-C 3.1 ودعم لمعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث 5.1.

ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وعدسة واسعة جدًا بدقة 5 ميجابكسل (120 درجة).

ويوجد في المقدمة كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ToF للمصادقة أو يمكنك استخدام قارئ بصمات الأصابع المثبت في الجانب.

ويتم طرح Lenovo Pad Pro للبيع في 31 مايو مقابل 390 دولار.

Lenovo Pad Plus 11:

يتميز هذا الجهاز اللوحي بشاشة من نوع LCD بقياس 11 إنشًا وبدقة 2000×1200 بكسل مع معدل تحديث قياسي 60 هرتز ولا يدعم HDR.

ولا يزال بإمكانك الحصول على أربع مكبرات صوت JBL مع Dolby Atmos، مع قوة إجمالية تبلغ 6 واط، وتدعم الشاشة القلم الاختياري أيضًا.

ويتم تشغيل Lenovo Pad Plus 11 بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 750G مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 7700 ميلي أمبير مع دعم Quick Charge 3.0، وتكفي البطارية لمدة 12 ساعة من الفيديو أو 12 ساعة من تصفح الويب.

ويدعم الجهاز معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث 5.1 و GPS، وهو مصنف وفقًا لمعيار IP52.

وتوجد كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل، ولكن هناك في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ToF.

وزودت لينوفو هذا الجهاز أيضًا بدبابيس pogo، لذا يمكنك الحصول على غطاء لوحة المفاتيح.

ويتم طرح Lenovo Pad Plus 11 للبيع في 31 مايو، ويكلف 250 دولار.

Lenovo Pad 11:

يتشابه هذا الجهاز مع جهاز Lenovo Pad Plus 11، حيث يحتوي على شاشة LCD بقياس 11 إنشًا وبدقة 2000×1200 بكسل وأربع مكبرات صوت تدعم Dolby Atmos بطاقة إجمالية 4 واط، ويظل إعداد الكاميرا هو نفسه، 13 ميجابكسل في الخلف، و 8 ميجابكسل + مستشعر ToF في الجهة الأمامية.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي في مجموعة الشرائح Snapdragon 662، وفي أنك تحصل على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى سعة تخزين 64 جيجابايت.

ولا تزال هناك فتحة microSD، ودبابيس pogo مع دعم القلم الاختياري، كما أن البطارية هي نفسها بسعة 7700 ميلي أمبير ودعم Quick Charge 3.0 بقوة 20 واط.

ويتوفر Lenovo Pad 11 قريبًا بسعر 170 دولار.

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