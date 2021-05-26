شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لعقد مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا دعوات رسمية لحضور WWDC 2021 - مؤتمرها السنوى للمطورين، حيث جاء فى دعوة WWDC 2021 أن الكلمة الرئيسية ستتم فى 7 يونيو، 10 صباحًا (PDT)، حوالى الساعة 7:00 م بتوقيت القاهرة، وتمامًا مثل العام الماضي، ستقيم أبل حدثًا عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر.

ما الذى يمكن توقعه فى WWDC 2021

ستعلن أبل عن "أحدث برامجها وتقنياتها" حسب الدعوة، وبمعنى آخر، سنتمكن من رؤية آخر التحديثات عبر أنظمة التشغيل الخاصة به على أجهزة أبل، iOS 15 وiPadOS 15 و macOS وwatchOS 8، كما يمكننا أيضًا رؤية التغييرات فى نظام تشغيل التلفزيون.

وقالت شركة أبل فى منشور على غرفة الأخبار الخاصة بها: "مجانًا لجميع المطورين، سيجمع WWDC 2021 مجتمع مطورى أبل العالمى ويزودهم برؤى جديدة حول التقنيات والأدوات والأطر التى يعتمدون عليها"، وسيتيح المؤتمر للمطورين فرصة التفاعل مع بعضهم البعض، ومباشرة مع مهندسى أبل للحصول على إرشادات حول إنشاء التطبيقات والألعاب.

وسيتم بث العنوان الرئيسى مباشرةً من Apple Park، وسيكون متاحًا عبر الموقع الرسمى لشركة أبل، وتطبيق أبل Developer، وتطبيق أبل TV، و YouTube، مع إمكانية التشغيل عند الطلب بعد انتهاء البث.

منتجات أبل فى WWDC 2021

تقليديا، WWDC هو كل شيء عن البرامج وليس الأجهزة، لذلك من غير المرجح أن يتم الكشف عن أى منتجات جديدة، ومع ذلك، قامت شركة أبل بإجراء استثناء فى عام 2019 عندما عرضت جهاز iMac الجديد وشاشة iMac.