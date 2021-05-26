شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ذكاء اصطناعى تستخدم تقنية deepfake لدبلجة حوار ممثلك المفضل بسلاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم نظام ذكاء اصطناعي متطور إنشاء تقنية deepfake بشكل واقعي للغاية، بحيث يبدو أن الممثل المفضل لديك يقدم حديثه بأي لغة، وهذا النظام يسمى TrueSync من شركة Flawless في المملكة المتحدة، حيث يلتقط وجه الممثل ورأسه، بالإضافة إلى فمه وحركته، ويجمعها في عرض ثلاثي الأبعاد، ثم تظهر الدبلجة الناتجة كل الفروق الدقيقة والعواطف في المادة الأصلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، جاء استخدام تقنية deepfake لإتقان دبلجة الأفلام من المخرج المخرج البريطاني سكوت مان، الذى اشتهر بسلسلة من أفلام الحركة، أبرزها فيلم Heist لعام 2015 مع روبرت دينيرو.

وقال مان لمجلة Wired: "يمكنك إجراء تغيير بسيط في كلمة أو أداء، يمكن أن يكون له تغيير كبير على شخصية في فوز القصة، وبالتالي على الفيلم".

وشارك هو ونيك لينز في تأسيس شركة Flawless، الشركة المصنعة لـ TrueSync، وهي منصة ذكاء اصطناعي، وجاء في موقع الويب Flawless أن TrueSync هو أول نظام في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصورات متزامنة تمامًا للشفاه بلغات متعددة.

كما يوجد في قلب النظام محرك للحفاظ على الأداء يلتقط كل الفروق الدقيقة والعواطف في المواد الأصلية.

وتعتمد Flawless على العمل الرائد الذي قام به عالم الكمبيوتر كريستيان ثيوبالت، رئيس مجموعة الرسومات والرؤية والفيديو في معهد ماكس بلانك للمعلوماتية في ساربروكن بألمانيا، كما أنه بالإضافة إلى تتبع حركات وجه الممثل الأصلي، فإن الذكاء الاصطناعي في Theobalt يلتقط أيضًا تعبيرات شخص يتحدث في الحوار باللغة المناسبة.