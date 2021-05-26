شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يسعى مؤتمر MWC لإعادة "الفعاليات" بعد أزمة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر عقد فعاليات المؤتمر العالمى للجوال (MWC) الشهر المقبل فى برشلونة كاختبار مبكر لمدى سرعة تعافى صناعة فعاليات الأعمال العالمية من الوباء، مع طرح مجموعة من الحلول عالية التقنية لمحاولة الحفاظ على الزوار آمنين.

فيما يعد الحدث السنوى المعتاد - الذى تم إلغاؤه العام الماضى - أحد أكبر المؤتمرات الصناعية فى العالم، وعادة ما يستقطب حوالى 100 ألف مشارك حيث تعرض شركات الاتصالات أحدث منتجاتها ويلتقى المدراء التنفيذيون لعقد صفقات، وبينما سيوفر المنظمون الوصول عبر الإنترنت للأشخاص الذين يرغبون فى البقاء بعيدًا، يأملون فى الترحيب بالآلاف من الحاضرين من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك من البلدان التى لا يزال الوباء مستشريًا فيها.

وستكون هناك اختبارات سريعة ومنتظمة لـ COVID- 19، وشارة رقمية تتيح الوصول إلى المكان، وتطبيق لتتبع جهات الاتصال فى حالة وجود أى إصابات، كما ستسمح المراقبة الحية للموقع للمنظمين بتنظيم عدد الأشخاص فى أى منطقة معينة، بينما سيتعين على الحضور ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بالطرق ذات الاتجاه الواحد.

ووافقت الحكومة الإسبانية على ترتيبات خاصة للسماح للحضور من البلدان التى لا تزال قيود السفر سارية، حيث أبلغت إسبانيا نفسها عن 33 حالة وفاة بكوفيد - 19 يوم الجمعة، وهو أدنى رقم منذ أغسطس، لكن عقد الحدث يظل مقامرة لـ GSMA، فيما لن تحضر الشركات الكبرى بما فى ذلك Nokia وEricsson وSamsung شخصيًا، ومن المتوقع أن يكون الحضور أقل من نصف العدد فى العام العادي.