شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة طيران يابانية تستعين بتطبيق موبايل للتأكد من إصابات "كورونا" للركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة All Nippon Airways (ANA)، أكبر شركة طيران فى اليابان، فى اختبار تطبيق موبايل للمصادقة على حالة Covid- 19 للركاب، فى خطوة نحو إصدار محتمل للبلاد لـ"جوازات سفر لقاح" يهدف إلى جعل السفر الدولى أكثر سلاسة وأمانًا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "إن تجربة بطاقة السفر الصادرة عن الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا ترافيل باس) ستجرى على الرحلات الدولية للناقلة التى تربط طوكيو بهونولولو ونيويورك حتى 6 يونيو، وقال تاداشى ماتسوشيتا، المدير التنفيذى فى ANA، الذى يرأس المشروع: "نظرًا لأنه من المهم خلق بيئة يمكن للمسافرين فيها السفر براحة البال، فإن صناعة الطيران لديها آمال كبيرة فى تطبيق IATA".

ويعمل تطبيق الهاتف الذكي، الذى طورته هيئة صناعية عالمية، من خلال عرض نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للركاب وحالة التطعيم، ونقل عن يوجى هيراكو رئيس ANA قوله سابقًا: "إن جواز سفر IATA يمكّن الركاب من التحقق بسهولة مما إذا كانوا يستوفون متطلبات اختبار Covid- 19 لوجهتهم ومشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران والسلطات بطريقة آمنة".

وقال ركاب شاركوا فى الأمر فى مطار هانيدا بطوكيو، يوم الاثنين، إن العملية كانت سلسة حيث كان عليهم فقط إظهار هواتفهم وليس وثائق أخرى، وقالت ANA إن 32 شركة طيران التزمت بالانضمام إلى التجربة، مع تطبيق مشابه لتطبيق تم اختباره سابقًا يسمى CommonPass، والذى تم تطويره بمشاركة المنتدى الاقتصادى العالمي.

وسيسمح CommonPass للركاب بإثبات حالة Covid الخاصة بهم من خلال فحص رمز الاستجابة السريعة على هواتفهم الذكية قبل الصعود على متن الطائرة، ويبدو أنه فى المستقبل القريب يجعل السفر إلى الخارج رقميًا وموحدًا لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس.