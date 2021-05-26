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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تخسر شركات التكنولوجيا والدول عند انقطاع الإنترنت حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عندما نفقد الوصول إلى شبكة اجتماعية لبضع دقائق أو حتى ساعة، فهذا أمر مزعج ولكنه ليس نهاية العالم، إلا أن هذا الأمر قد يكون هو النهاية بالنسبة لبعض الشركات، كما قد يكون له تأثير بعيد المدى على الاقتصاد ككل.
ولفهم هذا بشكل أفضل، قام موقع Merchant Machine فى المملكة المتحدة، وهو موقع لمقارنة المحطات التجارية، ببعض الأبحاث حول مدى اعتماد الشركات والبلدان على الإنترنت، وكيف يكون تأثيره إذا تم فقد الاتصال لمدة ساعة أو 10 ساعات أو يوم كامل، وكيف يؤثر على إيراداتهم.الخسارة المتوقعة للدول خلال 24 ساعة من انقطاع الإنترنت بالدولار الأمريكي:
الولايات المتحدة الأمريكية – 7,286,617,109 دولار.
الصين – 5,876,107,907 دولار.
المملكة المتحدة – 2,262,909,041 دولار.
اليابان – 1,898,665,094 دولار.
إسبانيا – 1,554,050,247 دولار.
هولندا – 1,071,655,919 دولار.
ألمانيا – 1,023,637,851 دولار.
الهند – 1,012,238,748 دولار.
سويسرا – 885,467,060 دولار.
كوريا الجنوبية – 852,187,911 دولار.
أعداد مستخدمى خدمات الإنترنت فى هذه الدول:
الولايات المتحدة الأمريكية – 312,320,000
الصين – 904,080,566
المملكة المتحدة – 65,001,016
اليابان – 116,505,120
إسبانيا – 42,400,756
هولندا – 15,877,494
ألمانيا – 77,794,405
الهند – 755,820,000
سويسرا – 7,942,864
كوريا الجنوبية – 49,421,084:
أكبر خسائر فى الإيرادات لشركات التكنولوجيا فى حالة انقطاع الإنترنت خلال 24 ساعة بالدولار الأمريكي:
أمازون – 1,057,534,247 دولار.
ألفابت – 500,000,000 دولار.
جيه دى – كوم-313,150,685 دولار.
فيسبوك – 235,506,849 دولار.
على بابا – 153,841,096 دولار.
أكبر خسائر فى الإيرادات لشركات التكنولوجيا فى حالة انقطاع الإنترنت خلال ساعة بالدولار الأمريكي:
أمازون – 44,063,927 دولار
ألفابت – 20,833,333 دولار
جيه دى – كوم- 13,047,945 دولار
فيسبوك – 9,812,785 دولار
على بابا – 6,410,046 دولار
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أكبر خسائر فى الإيرادات لشركات التكنولوجيا فى حالة انقطاع الإنترنت كل دقيقة بالدولار الأمريكي:
أمازون – 734,399 دولار
ألفابت – دولار 347,222
جيه دى – كوم- 217,466 دولار
فيسبوك – 163,546 دولار
على بابا – 106,834 دولار
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