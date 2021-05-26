شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تتعاون مع شركات التكنولوجيا لإنشاء "السحابة الوطنية" لتخزين البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الابتكار الإيطالي، إن إيطاليا تهدف إلى إنشاء نظام تخزين لبيانات الدولة الحساسة باستخدام التكنولوجيا السحابية التى طورتها الشركات الخارجية الكبرى، على غرار فرنسا على الرغم من دعوات بعض السياسيين فى الاتحاد الأوروبى لحلول محلية.

وقال فيتوريو كولاو، الرئيس السابق لإحدى شركات الاتصالات، خلال حدث عبر الإنترنت، إن روما تريد ضمان السلامة والأمن أثناء الوصول إلى أفضل التقنيات، دون ذكر أى شركة، فيما تهيمن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة Google و Microsoft و Amazon على صناعة تخزين البيانات، مما أثار مخاوف فى أوروبا بشأن مخاطر المراقبة الأمريكية فى أعقاب اعتماد قانون CLOUD الأمريكى لعام 2018.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت فرنسا إنه يمكن تخزين بعض بيانات الدولة والشركات الأكثر حساسية بأمان باستخدام تقنية الحوسبة السحابية التى طورتها شركة Alphabet's Google و Microsoft، إذا كانت مرخصة لشركات فرنسية.

وقال كولاو: "حددت فرنسا مؤخرًا سياستها بشأن السحابة الوطنية، ومن الواضح أننا كنا نتشاور معهم بشأن هذا الأمر، ونريد أن نفعل الشيء نفسه تمامًا"، وقال: "لقد قررنا إنشاء مركز سحابى وطنى لبيانات الدولة، وسيكون مقره فى إيطاليا وأوروبا، لكننا سنستخدم أفضل التقنيات المتاحة على المستوى الدولي".

وأضاف أنه يتوقع أن يكون مثل هذا المركز فى مكانه العام المقبل، فيما يعد المشروع جزء من خطة تمولها الصناديق الأوروبية لمساعدة الاقتصاد على التعافى من أزمة فيروس كورونا.