شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على جهاز iPod touch جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جهاز أبل iPod touch أحد الأجهزة التى لم يعد يتحدث عنها معجبو أبل كثيرًا بغض النظر عن لمعانها على مر السنين، حيث تم إطلاقه كمنتج مخصص بالكامل لاستهلاك الموسيقى، ومع ذلك فهو قادر على فعل المزيد من الأشياء من خلال الاتصال بالإنترنت وكان يمثل مشكلة كبيرة عند إطلاقه قبل بضع سنوات.

لكن مؤخرا ظهرت شائعات عن iPod touch على الإنترنت، وزعم تقرير صادر عن Macruomors أيضًا أن جهاز iPod touch الجديد قد يكون فى طور الإعداد لشركة أبل.

وبحسب التسريبات فإن التصميم مشابه لتصميم سلسلة iPhone 12، مع حواف مربعة، ويوصف الجهاز بأنه يأتى مع FaceID، ونظرًا لأنه iPod touch، فقد يرغب المستخدمون فى الحصول على مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، وهو أمر تخلصت منه الشركة مع iPhone 12.

ومن المتوقع أيضًا أن يزداد حجم شاشة الجهاز من 4 بوصة إلى حوالى 5.4 بوصة، فيما اعتاد مستخدمو الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم على الشاشات الكبيرة، إن لم يكن 6.5 بوصة بالإضافة إلى الشاشات الضخمة الموجودة فى الهواتف الذكية للألعاب، ولن يكون iPod touch الجديد مخصصًا لاستهلاك الموسيقى فقط؛ قد تفضل أيضًا مشاهدة المحتوى، وعلى هذا النحو، فإن الشاشة الأكبر ستكون محل تقدير كبير.

ومع ذلك، فإن أبل iPod touch الجديد قيد التطوير لا يزال شائعة حتى الآن ولم يتم إزعاج أو تأكيد أى شيء من قبل أبل فى الوقت الحالي.